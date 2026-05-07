Pensii pentru diasporă: R. Moldova are semnate 18 acorduri de securitate socială

Republica Moldova are în prezent 18 acorduri internaționale în domeniul securității sociale, care le permit cetățenilor moldoveni din diasporă să beneficieze de pensii atât din țara noastră, cât și din statele în care au muncit legal și au achitat contribuții sociale. Informația a fost prezentată de directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), Elena Țîbîrnă.

Potrivit acesteia, alte cinci acorduri se află în proces de negociere, semnare sau ratificare. „Republica Moldova are 18 acorduri de securitate socială deja aplicabile, iar alte cinci sunt în proces de semnare și ratificare”, a declarat Elena Țîbîrnă în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1.

Șefa CNAS a explicat că majoritatea acordurilor funcționează pe principiul proporționalității. Astfel, fiecare stat achită partea de pensie corespunzătoare perioadei în care persoana a contribuit la sistemul de asigurări sociale din țara respectivă.

În practică, un cetățean moldovean care a lucrat atât în Republica Moldova, cât și în state precum Italia sau Germania, poate beneficia de două pensii separate, calculate în funcție de contribuțiile achitate în fiecare stat.

Potrivit Elenei Țîbîrnă, acordurile se aplică doar persoanelor care au activat legal și au plătit contribuții sociale oficiale.

„Fiecare persoană are dreptul să primească partea de pensie pentru care a contribuit. Toate acordurile prevăd activitate oficială, cu declararea veniturilor și achitarea contribuțiilor”, a precizat directoarea CNAS.

Totodată, acordurile permit cumularea perioadelor de muncă realizate în diferite state pentru obținerea dreptului la pensie, în cazul în care persoana nu întrunește stagiul minim necesar într-o singură țară.

„Republica Moldova și statul respectiv pot cumula perioadele de activitate pentru a deschide dreptul la pensie, însă cuantumul pensiei este calculat separat, în funcție de contribuțiile achitate în fiecare stat”, a explicat Elena Țîbîrnă.

Șefa CNAS a mai menționat că, fără aceste acorduri internaționale, multe persoane nu ar putea îndeplini condițiile minime necesare pentru a beneficia de pensie.

Procedura de solicitare diferă în funcție de locul de reședință al persoanei. Cetățenii aflați în Republica Moldova pot depune cererea pentru pensia din alt stat prin intermediul CNAS, în timp ce moldovenii stabiliți peste hotare trebuie să se adreseze instituțiilor competente din țările în care locuiesc.