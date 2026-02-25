Argentina înregistrează o creștere economică de 4,4% / Javier Milei: „Această cifră nu va fi pe placul profeților haosului”

Economia argentiniană a înregistrat o revenire în 2025, al doilea an al guvernului ultraliberalului Javier Milei, cu o creștere de 4,4%, față de o contracție de 1,8% în 2024, potrivit Institutului Național de Statistică (Indec), citat de BFM TV.

Estimarea lunară a activității economice publicată marți de Indec, care prefigurează de obicei statistica oficială a PIB-ului, indică o relansare a activității în decembrie, impulsionată în principal de sectorul agricol, pentru a încheia anul 2025 cu o creștere cumulată de 4,4%.

Această cifră este semnificativ mai mică decât previziunile inițiale ale guvernului, care se aștepta la 5%, în timp ce Fondul Monetar Internațional (FMI) prevedea 4,5%. După o încetinire foarte severă a activității de la jumătatea anului 2025, până în noiembrie, când s-a înregistrat o scădere (-0,1%), economia Argentinei și-a revenit în decembrie (+3,5%).

„ Această cifră nu va fi pe placul profeților haosului„, a proclamat Javier Milei pe contul său X, ”Argentina avansează”.

Potrivit Indec, relansarea din decembrie se datorează unui sector agricol deosebit de performant, cu o recoltă de grâu printre cele mai profitabile din ultimii ani. Sectorul minier și serviciile financiare au înregistrat, de asemenea, într-o măsură mai mică, o creștere semnificativă.

Industria, foarte expusă

Dar creșterea celei de-a treia economii din America Latină în 2025 reflectă, de asemenea, o foarte mare eterogenitate în funcție de sectoare, subliniază Indec, cu două sectoare afectate în mod special: industria și comerțul, care înregistrează pe parcursul anului scăderi de 3,9% și, respectiv, 1,3%. Economistul „anarho-capitalist” Milei, așa cum se descrie el însuși, a înregistrat, de la venirea sa la putere în decembrie 2023, un succes macroeconomic prin controlarea inflației, redusă în doi ani de la peste 150% la 32%.

Dar acest succes a fost obținut cu prețul unei austerități bugetare drastice, care a distrus consumul, care a întârziat să-și revină pe tot parcursul anului 2025. De asemenea, a fost însoțit de o deschidere accentuată către importuri, expunând industria argentiniană vulnerabilă.

Toți acești factori, la care se adaugă reducerile drastice de posturi în funcția publică, au contribuit la pierderea a aproape 300.000 de locuri de muncă formale în doi ani, atât în sectorul privat, cât și în cel public, potrivit datelor sindicatelor și registrului muncii. Acest declin este compensat în mare parte de locurile de muncă din sectorul informal, potrivit Bloomberg.