„Mi-a zis că va veni o domnișoară cu un plic”. Un ex-consilier al lui Plahotniuc a recunoscut că a tăiat, la indicațiile ex-liderului PDM și ale lui Iaralov, secvențe din înregistrările cu Dodon

O nouă ședință în dosarul „Kuliok” are loc astăzi, 25 februarie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). În fața instanței a fost audiat, prin videoconferință din Tașkent, fostul consilier al lui Vlad Plahotniuc, Radu Adrian. Martorul a afirmat că el ar fi fost persoana care a editat înregistrările video realizate în timpul discuțiilor dintre Plahotniuc și fostul șef de stat, Igor Dodon.

Potrivit acestuia, la indicațiile lui Plahotniuc și ale lui Serghei Iaralov, a eliminat anumite secvențe din filmări.

„Am văzut aceste înregistrări când Plahotniuc a venit la mine în birou și mi-au adus stick-ul cu aceste înregistrări, la el în calculator nu mergea. Plahotniuc voia să verifice dacă a folosit un software special o să meargă. Plahotniuc, când a văzut că se înțelege ceva din imaginile video, l-a chemat în cabinet și pe Iaralov. Plahotniuc i-a întrebat despre momentul când Dodon spune despre federalizare și i-a spus lui Iaralov să rămână cu mine și să aleagă momentele despre care ei au vorbit. Acele secvențe le-am tăiat”, susține acesta.

Martorul a mai precizat că existau patru dosare video, corespunzătoare a patru zile diferite de filmări. Fiecare conținea atât imagini video, cât și înregistrări audio. În respectivele materiale ar fi apărut inclusiv imaginile cu „kuliok”, dar și discuții despre federalizare sau presupuse indicații primite de Igor Dodon de la Moscova.

De asemenea, Radu Adrian a afirmat că, la solicitarea lui Plahotniuc, el ar fi transmis imaginile respective unui reprezentant al procuraturii.

Tot Radu Adrian i-ar fi condus pe angajatul procuraturii în acea încăpere unde se petreceau întâlnirile din sediul PD și tot atunci ar fi văzut acele umbrele cu ajutorul cărora ar fi fost făcute filmările: una se afla lângă ușă, una lângă masă și alta lângă acvariu.

„Plahotniuc mi-a spus că va veni o domnișoară și îmi va aduce un plic și era același stick unde am pus acele imagini. L-am sunat pe Plahotniuc și el a spus că va veni un domn să i-l dau. A venit domnul care s-a prezentat drept procuror și că are nevoie de video din presă. Am introdus stick-ul în calculator și am pus toate materialele pe stick-ul lui”, a spus acesta.