Berlinschii critică „externalizarea autorităților moldovenești”

Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a criticat abordarea actualului Guvern față de reformă, acuzându-l că „externalizează” managementul către organizații non-guvernamentale apropiate partidului de guvernământ, PAS.

Acesta și-a exprimat indignarea față de faptul că, într-un moment în care cetățenii așteaptă soluții concrete la problemele economice și o limitare a creșterii prețurilor și tarifelor, Cancelaria de Stat semnează un memorandum cu un ONG condus de fostul prim-ministru Natalia Gavrilița.

„Semnarea unor astfel de „parteneriate” de către secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, indică transferul reformelor „în mâinile societății civile apropiate Guvernului”.

„Aceasta nu este o reformă. Aceasta este externalizarea managementului. Aceasta este o recunoaștere a eșecului administrativ”, a spus deputatul.

Potrivit acestuia, statul are ministere, agenții și funcționari plătiți din fonduri publice, care ar trebui să fie implicați în reforme și interacțiune cu partenerii externi, inclusiv Uniunea Europeană.

„Republica Moldova nu are nevoie de „rețele de partide ONG”, ci mai degrabă de instituții funcționale și politici publice eficiente bazate pe responsabilitate și competență”, a subliniat Berlinschii.