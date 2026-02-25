Două focare de pestă porcină africană, depistate la Leova și Sîngera

Pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat două focare de pestă porcină africană. Cazurile au fost depistate în ultima săptămână, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Potrivit ANSA, un focar de pestă porcină africană a fost confirmat la un mistreț în raionul Leova, localitatea Sărata-Rezeși.

Un alt focar de pestă porcină africană a fost depistat la porci domestici în municipiul Chișinău, orașul Sîngera.

„ANSA îndeamnă populația, în cazul mușcăturilor sau expunerii la saliva unui animal să spele imediat rana cu multă apă și săpun, să solicite de urgență asistența medicală sau să meargă la cea mai apropiată unitate de sănătate.

La fel, comunicați Subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor informația disponibilă despre animalul agresor, pentru luarea măsurilor necesare de reducere a riscului de răspândire a bolii altor persoane și animale.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează că eminența riscului de apariție a focarelor de PPA atât la porci domestici, cât și la mistreți, rămâne în continuare un pericol și, prin urmare, îndeamnă populația și toți fermierii să nu utilizeze resturile alimentare de origine animală în hrana porcinelor și să respecte, cu strictețe, măsurile de biosecuritate pentru a preveni răspândirea virusului.

De asemenea, solicităm cetățenilor să nu procure animale fără certificate sanitar-veterinare și produse alimentare din locuri neautorizate”, precizează instituția.