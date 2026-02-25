FOTO // Vasile Costiuc, scos forțat dintr-un autobuz în Italia. A refuzat să achite călătoria și s-a ascuns după imunitatea parlamentară

Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a fost documentat de polițiștii italieni după ce a refuzat să achite călătoria cu autobuzul în orașul Napoli. Mai mult, pentru a scăpa de pedeapsă, acesta ar fi prezentat pașaportul diplomatic, invocând imunitatea parlamentară. Incidentul ar fi avut loc pe 15 februarie.

Pe adresa redacției Deschide.MD a fost expediată o scrisoare semnată de o moldoveancă stabilită la Napoli, care a fost martoră la acel incident.

„În dimineața zilei de duminica, 15 februarie 2026, am fost martoră al unei scene foarte regretabile și rușinoase. Individul Costiuc Vasile, care probabil se crede și «ales al poporului italian», a fost reținut de forțele de ordine din orașul Napoli, după ce a refuzat categoric să achite călătoria cu autobuzul. Acesta, fiind însoțit de o altă persoană, s-a urcat la stația Piazza Vittoria, ignorând multiplele modalități de plată disponibile, de la automate și carduri bancare, până la achitarea cash direct la șofer”, a scris femeia.

Potrivit ei, situația a degenerat la următoarea oprire, când controlorii i-au solicitat biletul la control.

„Lipsit de documentul de călătorie, și, respectiv și de bunul simț, Vasile Costiuc, pentru a evita sancțiunea, a încercat să se justifice într-o engleză stâlcită, prezentând controlorilor pașaportul diplomatic și invocând imunitatea sa parlamentară, dar evident că argumentele sale aberante și abuzive nu i-au convins pe polițiști, care l-au debarcat cu forța în fața bisericii Chiesa del Carmine”, a adăugat femeia.

Contactat telefonic, Vasile Costiuc a închis receptorul îndată ce a aflat că discută cu reporterii Deschide.MD.