Arma de 10 trilioane de dolari a Europei împotriva SUA. Cât de eficientă ar fi „Sell America”

„Europa deține Groenlanda, dar deține și o mulțime de obligațiuni americane”, a scris într-o notă destinată investitorilor George Saravelos, șeful departamentului de cercetare valutară al Deutsche Bank. „În ciuda puterii sale militare și economice, SUA au o slăbiciune fundamentală: se bazează pe alții pentru a-și plăti facturile prin deficite comerciale mari”, a remarcat el, citat de Bloomberg.

În timp ce Europa, cel mai mare creditor al SUA, analizează cea mai bună modalitate de a răspunde la ultimele amenințări ale lui Donald Trump privind suveranitatea Groenlandei , transformarea datoriei SUA în armă stârnește dezbateri.

Mișcarea „Vinde America” , alimentată de tarifele de „Ziua Eliberării”, revine în prim-plan, deja ca reacție la atacul administrației Trump asupra președintelui Fed, Jerome Powell.

Țările europene dețin obligațiuni și acțiuni americane în valoare de trilioane de dolari, ceea ce alimentează speculațiile că vânzarea acestora ar fi un răspuns satisfăcător la noul război tarifar al lui Trump, putând duce la creșterea costurilor de împrumut și la scăderea acțiunilor.

În afara controlului guvernelor

Însă, așa cum notează Bloomberg, este mai ușor de spus decât de făcut. Majoritatea sunt deținute de fonduri private, în afara controlului guvernelor.

Activele americane deținute în Uniunea Europeană se ridică la peste 10 trilioane de dolari, conform datelor Trezoreriei SUA, iar activele și mai mari sunt situate în Regatul Unit și Norvegia.

O lovitură pentru investitori

Deși o parte din activele SUA sunt deținute de entități din sectorul public – cea mai mare dintre acestea fiind, de exemplu, fondul suveran de investiții al Norvegiei, în valoare de 2,1 trilioane de dolari – cea mai mare parte este deținută de o multitudine de investitori privați.

Prin urmare, o astfel de mișcare ar putea afecta investitorii europeni.

Majoritatea strategilor cred că, în cele din urmă, există puține șanse ca factorii de decizie politică să meargă atât de departe.

Trebuie să fie dispuși să „plătească”

Simplul fapt că Saravelos a vorbit deschis despre „înarmarea capitalului” arată că astfel de represalii devin o amenințare pentru piețe.

„Deficitul de investiții străine din SUA este uriaș și reprezintă o potențială amenințare pentru dolar, dar numai dacă deținătorii străini de active americane sunt dispuși să plătească”, a declarat Kit Yuks, strateg valutar șef la Société Générale SA.

Escaladarea tensiunilor de luni a afectat contractele futures pe acțiunile americane, randamentele europene și dolarul – aurul, francul elvețian și euro fiind printre principalii beneficiari.

Aceasta este versiunea mai blândă a modului în care investitorii au reacționat după tarifele impuse de Trump în aprilie anul trecut – arătând că sloganul „Sell America” ar putea reveni în forță.

Cea mai tangibilă reacție din partea UE de până acum a fost o propunere de oprire a procesului de aprobare a acordului comercial din iulie cu SUA. Liderii europeni poartă, de asemenea, discuții despre posibila utilizare a „bazookei comerciale” , adică impunerea de tarife vamale asupra unor bunuri americane în valoare de 93 de miliarde de euro (108 miliarde de dolari).

De ce să-ți asumi riscul?

Orice transformare în arme a activelor americane deținute de europeni ar constitui o escaladare serioasă. Practic, ar transforma un război comercial latent – pe care investitorii l-au respins în mare măsură anul trecut – într-un conflict financiar care afectează direct piețele de capital.

„Într-un mediu în care stabilitatea geopolitică a alianței occidentale este profund perturbată, nu este clar de ce europenii ar fi dispuși să joace acest rol”, a subliniat în cele din urmă Saravelos.

Poate că au vândut deja.

În plus, investitorii care au fost îngrijorați de expunerea excesivă la activele americane din cauza ultimelor politici ale lui Trump și-ar fi putut deja limita deținerile.

„Este rezonabil să presupunem că a avut loc o reechilibrare a pozițiilor în dolari, ceea ce o va proteja de un nou episod de nervozitate pe piață”, a declarat Jane Foley, șefa departamentului de strategie valutară de la Rabobank.

Este demn de remarcat faptul că obligațiunile de trezorerie ale SUA au ajuns să aibă cel mai bun an din 2020 încoace, iar acțiunile americane continuă să doboare noi recorduri.