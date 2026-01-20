Partidul Nostru propune scutiri fiscale pentru donațiile destinate primăriilor

Un proiect de lege care vizează scutirea de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile donate gratuit primăriilor, inclusiv autospeciale, utilaje, echipamente și mijloace de transport pentru servicii publice locale, a fost înregistrat de fracțiunea Partidului politic „Partidul Nostru”.

În proiect este propusă instituirea unei reguli unitare, aplicabile tuturor autorităților publice locale, indiferent de termenul de exploatare a bunurilor donate. Totodată, sunt prevăzute reguli clare de utilizare exclusiv în interes public, interdicția înstrăinării, mecanisme de control și de monitorizare.

„Importanța acestui proiect de lege este semnificativă, deoarece majoritatea autorităților publice locale nu dispune de resurse suficiente pentru a achiziționa echipamente. Donațiile externe sunt adesea singura soluție pentru ca serviciile locale să funcționeze în beneficiul cetățenilor”, a declarat deputata Elena Grițco în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit deputatei, actualul cadru obligă primăriile să achite taxe și să parcurgă proceduri birocratice complicate, chiar și pentru bunuri primite gratuit, ceea ce face ca multe donații, în special destinate pentru sate și orașele mici, să fie refuzate. În lipsa unei reglementări generale, Parlamentul a fost nevoit să adopte legi speciale, caz cu caz, generând tratament inegal între comunități.

Fracțiunea subliniază că impactul bugetar al scutirilor este limitat, întrucât nu este vorba de importuri comerciale, ci de bunuri donate pentru interes public. În schimb, impactul social ar fi semnificativ, prin dotarea serviciilor publice locale și îmbunătățirea calității vieții în comunități.