Mită de 50.000 de euro într-un dosar de trafic de persoane: Un bărbat, reținut

Un bărbat din Șoldănești a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Chișinău, fiind bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50.000 de euro.

Potrivit anchetei, bănuitul ar fi afirmat că, împreună cu alte persoane, poate influența funcționari publici pentru a obține decizii favorabile într-un dosar penal privind trafic de ființe umane.

Mai exact, bărbatul ar fi promis să intervină pentru eliberarea unui învinuit aflat în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13, precum și pentru neatragerea acestuia la răspundere penală, iar pentru intermediere ar fi pretins suma de 50.000 de euro de la unul dintre învinuiți.

„La moment, acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, fiind întreprinse măsuri procesual-penale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea tuturor persoanelor implicate. Persoana a fost reținută pentru 72 de ore și urmează a fi plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA”, au comunicat oamenii legii.