Retragerea Moldovei din CSI nu a fost neașteptată pentru Kremlin

Pentru Moscova, anunțul Chișinăului despre retragerea Moldovei din CSI „nu a fost neașteptat”. Declarația aparține purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Potrivit oficialului rus, activitatea Moldovei în cadrul CSI a fost înghețată de mai mult timp. Peskov afirmă că autoritățile ruse își dădeau seama că urma să fie oficializată ieșirea țării noastre din comunitate.

„Această declarație nu a fost neașteptată. Adevărul este că participarea Moldovei în cadrul CSI a fost înghețată mult timp. Moldova, de facto, nu participa la lucrările Comunității. Desigur, era clar că acest statut înghețat va fi oficializat mai devreme sau mai târziu. Nu putem decât să ne exprimăm regretul pentru acest lucru. (…) Nu putem decât să ne exprimăm regretul că Moldova își continuă cursul de negare a oricăror relații cu Rusia”, a comentat Peskov decizia Chișinăului.

MAE de la Chișinău a anunțat pe 19 ianuarie că inițiază procedurile de retragere completă a Moldovei din CSI și va denunța acordurile privind formarea Comunității și statutul organizației internaționale.

În Moldova, decizia a fost criticată de socialiști. Liderul PSRM, Igor Dodon, apropiat de administrația rusă, s-a declarat încrezător că acordurile din cadrul CSI, denunțate de către autoritățile din Moldova, pot fi restabilite.