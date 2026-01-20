Rușinea politicii moldovenești, Igor Dodon, condamnă intenția autorităților de retragere din CSI

Președintele Partidului Socialiștilor și fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a condamnat intenția autorităților de a iniția retragerea țării din CSI.

El a scris acest lucru pe canalul său de Telegram marți, comentând declarația ministrului de Externe Mihai Popșoi, conform căreia Chișinăul a inițiat procesul de denunțare a acordurilor cheie care au asigurat apartenența Republicii la Comunitatea Statelor Independente (CSI).

„Decizia de retragere a Republicii Moldova din CSI, anunțată de ministrul de Externe Mihai Popșoi, contravine intereselor poporului moldovenesc. Cursul Maiei Sandu și al partidului său de rupere a relațiilor cu CSI și Rusia este pus în aplicare la cererea supraveghetorilor occidentali și ne-ar putea duce la tragedia pe care o trăiește poporul ucrainean. Un astfel de curs nu este în concordanță cu dorințele majorității cetățenilor, care doresc să mențină relații de prietenie și comerciale cu țările CSI și Rusia”, a declarat Dodon.

Potrivit acestuia, Partidul Socialiștilor „va continua să dezvolte diplomația publică și legăturile interparlamentare, urmărind menținerea calității de membru al Republicii Moldova în CSI și restabilirea relațiilor strategice cu Federația Rusă și țările Comunității, China și alți parteneri care respectă suveranitatea noastră.”

„În viitor, vom restabili acorduri cheie cu CSI, bazate pe interesele țării și ale cetățenilor noștri”, a declarat liderul Partidului Socialiștilor.