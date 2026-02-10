Arma secretă a UE pentru a exclude companiile chineze din licitațiile pentru contracte publice

Comisia Europeană dorește să excludă firmele chineze din contractele publice extrem de profitabile ale UE, atât pe teritoriul propriu, cât și în străinătate, prin revizuirea regulilor bugetare, au declarat pentru Politico trei oficiali ai executivului de la Bruxelles.

În luna martie, Comisia va prezenta noi instrucțiuni pentru a impune cerințe suplimentare de securitate companiilor străine care participă la licitații pentru contracte publice, vizând în special firmele chineze.

În contextul tensiunilor geopolitice și comerciale crescute cu SUA și China, Bruxelles explorează măsuri care favorizează întreprinderile europene în detrimentul concurenților străini. Normele s-ar aplica bugetului său actual și viitor pe termen lung, în valoare de 1,8 trilioane de euro, care începe în 2028.

Măsurile restrictive ale UE fac parte dintr-un efort mai amplu de limitare a influenței Chinei în Europa. Un proiect de lege paralel al comisarului pentru industrie, Stéphane Séjourné, vizează limitarea investițiilor chineze și obligarea companiilor străine să colaboreze cu firme locale, în încercarea de a revigora sectoarele industriale ale UE.

Evitarea entităților străine ar fi în concordanță cu eforturile Franței de a extinde clauza „Cumpărați produse europene” la întregul buget al UE, care este în prezent negociat de capitalele naționale.

„Trebuie să se țină seama de faptul că, cel puțin în unele sectoare strategice, piesele sau produsele sunt fabricate în Europa”, a declarat luni reporterilor ministrul finanțelor Roland Lescure. „Statele Unite o fac, China o face… Nu putem fi doar ultimul copil din curte care aleargă în timp ce toți ceilalți fac altceva în sufragerie.”

Criticii avertizează însă că impunerea prea multor condiții cheltuielilor UE ar putea crește costurile și declanșa represalii comerciale, penalizând în același timp țările mai sărace care primesc fonduri de dezvoltare din partea blocului.

Un grup de comisari europeni care se ocupă de securitatea economică – printre care Piotr Serafin, Valdis Dombrovkis și Maroš Šefčovič, responsabili respectiv pentru portofoliile bugetului, economiei și comerțului – vor discuta regulile bugetare pe 18 februarie.

„Trebuie să existe o legătură între prioritățile noastre strategice și modul în care cheltuim banii”, a declarat unul dintre oficialii Comisiei, care a dorit să rămână anonim, deoarece nu este autorizat să vorbească public.

Condiții impuse de UE

Măsurile restrictive decurg dintr-o clauză introdusă de Comisie în regulile bugetare din 2024, care stabilește „cerințe de securitate” pentru anumite contracte publice ale UE care implică active strategice.

Comisia va prezenta luna viitoare care sunt aceste cerințe și ce sectoare vor fi afectate. Liniile directoare ar putea, de exemplu, să restricționeze firmele chineze să producă invertoare utilizate în panourile solare, a declarat unul dintre oficiali.Regulile se vor aplica și proiectelor întreprinse de Banca Europeană de Investiții, brațul de creditare al blocului. Cu toate acestea, Bruxelles nu va indica țările care vor fi excluse de la fondurile publice ale UE.

În cadrul noului buget pentru 2028, revizuirea ar putea restrânge accesul companiilor străine la Fondul european pentru competitivitate — un fond de 410 miliarde de euro destinat promovării dezvoltării industriale — și la Fondul Europa globală, în valoare de 200 de miliarde de euro, care finanțează ajutorul UE pentru țările în curs de dezvoltare.

Francezii ar putea saluta măsurile restrictive iminente, întrucât Parisul promoveazăo „preferință europeană” în întregul buget. Însă propunerea Comisiei va întâmpina rezistență din partea unui grup de țări din Europa de Nord.

Într-o scrisoare comună, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Țările de Jos și Suedia au avertizat că acordarea de prioritate bunurilor și serviciilor europene „riscă să anuleze eforturile noastre de simplificare, să împiedice accesul companiilor la tehnologia de vârf la nivel mondial … și să îndepărteze investițiile de UE”.