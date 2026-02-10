Reducerea tarifului la gaz cu 8%: proiectul Partidului Nostru privind anularea TVA, susținut în Comisia pentru controlul finanțelor publice

Proiectul de lege al Partidului Nostru, care prevede anularea TVA la gaz, a fost susținut cu majoritate de voturi în Comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice. Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a declarat în cadrul unui briefing de presă că subiectul vine într-un moment în care oamenii încep să primească facturile pentru luna ianuarie, iar sumele sunt greu de suportat.

„Iarna aceasta a fost cea mai geroasă din ultimii ani, iar luna ianuarie s-a remarcat printr-un număr mare de zile cu temperaturi scăzute și un regim termic sever, ceea ce a dus inevitabil la un consum crescut de gaze naturale și la facturi mari”, a precizat parlamentarul.

În acest context, menținerea TVA de 8% la gaze este considerată o povară suplimentară pentru populație, mai afirmă deputatul.

„Astăzi, în Comisia parlamentară de control al finanțelor publice, am prezentat proiectul de lege privind aplicarea cotei zero a TVA la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici. Proiectul a fost susținut cu votul 3 la 2. Eliminarea TVA la gaze naturale ar reduce factura cu 8%, adică cu circa 1,7 lei pentru fiecare metru cub de gaz. Tariful, în acest caz, ar fi de 13,35 lei pentru un metru cub, nu 14,42 lei cât este acum”, a explicat Constantin Cuiumju.

Deputatul Partidului Nostru a mai precizat că măsura s-ar aplica direct pentru toți cei peste 850 de mii de consumatori, fără cereri și fără birocrație.

Constantin Cuiumju susține că gazele naturale trebuie să fie tratate fiscal ca alte resurse energetice esențiale: „Gazele naturale sunt un produs energetic de bază, ca energia electrică, energia termică și apa caldă menajeră. Numai că energia electrică, energia termică și apa caldă menajeră au TVA 0%, în timp ce gazele naturale sunt impozitate cu 8%. Această diferență de tratament fiscal nu este justificată”.

Inițiativa legislativă urmează să fie examinată și în alte comisii parlamentare, conform procedurilor legislative. Autorii susțin că, „într-o iarnă geroasă, cu facturi mari, statul are obligația să reducă povara fiscală pentru cetățenii săi”.