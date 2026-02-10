Tragedie într-un troleibuz la Trușeni: Un bărbat a murit subit

Un bărbat a murit subit într-un troleibuz. Tragedia a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 07:22, pe strada Ștefan cel Mare din comuna Trușeni, municipiul Chișinău.

Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 70 de ani. Acesta se afla în troleibuzul de pe ruta nr. 34, la stația terminus, când i s-ar fi făcut rău și și-ar fi pierdut cunoștința.

La fața locului a fost solicitată intervenția unei ambulanțe, însă, din nefericire, medicii au putut doar să constate decesul.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Centrul de Medicină Legală pentru a stabili cauza exactă a decesului.