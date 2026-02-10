Factorul-cheie fără de care Rusia nu va accepta pacea în Ucraina

Un acord pentru soluționarea conflictului dintre Rusia și Ucraina, care durează de aproape patru ani, trebuie să ia în considerare și garanțiile de securitate pentru Rusia, a declarat marți dimineață un înalt diplomat rus, citat de Reuters.

„Recunoaștem că o soluționare pașnică în Ucraina trebuie să țină cont de interesele de securitate ale Ucrainei, dar un factor cheie, desigur, sunt interesele de securitate ale Rusiei”, a declarat vice-ministrul rus de externe Alexander Grushko pentru publicația Izvestia.

„Dacă analizați cu atenție și studiați declarațiile liderilor Uniunii Europene, nimeni nu vorbește despre garanții de securitate pentru Rusia. Acesta este un element cheie al unui acord de pace. Fără el, un acord este imposibil”, a spus el.

Negociatorii ruși și ucraineni au purtat două runde de discuții în ultimele săptămâni cu reprezentanții SUA în Emiratele Arabe Unite. Nu s-a ajuns la niciun acord de pace, dar cele două părți au convenit asupra primului schimb de prizonieri de război din ultimele cinci luni, la ultima întâlnire de săptămâna trecută.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost unul dintre punctele centrale ale discuțiilor, alături de amploarea controlului Rusiei asupra teritoriului ucrainean și de planul de redresare postbelică pentru Kiev.

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat luni că documentele privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt gata.

Izvestia a afirmat că Grushko a enumerat elementele care ar putea fi incluse în astfel de garanții Acestea includeau cereri formulate de mult timp de Moscova, printre care interzicerea aderării Ucrainei la NATO, respingerea oricărei desfășurări de trupe din statele NATO în Ucraina ca parte a unui acord și încetarea a ceea ce el a descris ca fiind utilizarea teritoriului ucrainean pentru a reprezenta „amenințări” la adresa Rusiei.

Ambele părți au convenit în cadrul ultimelor discuții să participe la o viitoare rundă de negocieri, dar nu a fost stabilită încă o dată. Zelenski a declarat că următoarea întâlnire va avea loc în Statele Unite.