Facturi uriașe la gaz și lumină, pentru ianuarie. Sumele primite de moldoveni

Moldovenii au rămas șocați după ce le-au venit facturile pentru gazele naturale și energia electrică aferente lunii ianuarie.

În mediul online, tot mai mulți cetățeni publică imagini cu plățile primite și spun că, în ciuda măsurilor stricte de economisire, au ajuns să achite între 5.000 și 7.000 de lei.

Oamenii povestesc că au redus consumul la minimum, menținând temperatura în locuințe la doar 17–18 grade Celsius, însă acest lucru nu s-a reflectat semnificativ în valoarea finală a facturilor.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat că, începând cu 4 februarie, consumatorii casnici vor plăti un tarif mai mic pentru gazul natural. Odată cu publicarea deciziei în Monitorul Oficial, tariful reglementat a fost redus cu 2 lei și 15 bani (fără TVA), ajungând la 13 lei și 35 de bani pentru un metru cub.

La acest preț se adaugă TVA, astfel că tariful final pentru populație este de 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub de gaze, comparativ cu 16 lei și 74 de bani anterior. Reducerea efectivă este de 2 lei și 32 de bani pentru fiecare metru cub consumat.

Deși opoziția parlamentară a cerut ca noile tarife să fie introduse din ianuarie, pentru a evita facturile mari la gaz, ANRE și Guvernul au declarat că acest lucru este ilegal. Amintim că, în anul 2022, facturile la gaz au fost majorate retroactiv prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale.