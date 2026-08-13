Armata rusă i-a raportat lui Putin „cucerirea” unui sat care nu mai există

Ministerul rus al Apărării a raportat despre presupusa capturare a satului Șcerbakovka din regiunea Harkov, Ucraina, care nu mai există de aproape 30 de ani.

Ministerul rus al Apărării și propaganda rusă continuă să răspândească știri false despre „victoriile” de pe frontul din Ucraina. De data aceasta, ocupanții ruși au raportat „capturarea” unei localități care nu mai există oficial de aproape 30 de ani.

Centrul pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a atras atenția asupra acestui lucru pe pagina sa de Facebook.

Este vorba despre satul Șcerbakovka din regiunea Harkov, care a fost desființat în 1997, deoarece la acea vreme nu mai exista niciun rezident acolo.

În ciuda acestui fapt, propaganda rusă răspândește activ rapoarte despre o „capturare a satului”, provocând iluzia că armata lui Putin avansează pe linia frontului.

În plus, proiectul ucrainean DeepState nu a înregistrat nicio avansare a trupelor rusești pe teritoriul fostei localități.

Direcția Centrală de Informații de la Kiev reamintește că inamicul rus a răspândit în mod repetat informații despre stabilirea controlului asupra uneia sau altei zone populate, ceea ce nu era adevărat.

De exemplu, șeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gerasimov, a raportat Kremlinului despre capturarea completă a orașelor Kupiansk și Kupiansk-Uzlovaiei, în ciuda faptului că armata rusă nu controla aceste așezări.

În luna aprilie, televiziunea rusă a difuzat un reportaj despre presupusa capturare a satului Grișino din regiunea Donețk. Reportajul a fost de fapt filmat la 30 de kilometri distanță, pe un teritoriu deja ocupat.