VIDEO Fadei Nagacevschi: Inițiativa de a o scoate pe Irina Vlah și partidul „Inima Moldovei” i-ar aparține lui Igor Dodon

Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, susține că excluderea Irinei Vlah și a partidului „Inima Moldovei” din spațiul politic ar fi rezultatul unor acțiuni motivate politic. Potrivit acestuia, decizia nu ar avea la bază argumente juridice solide, ci ar reflecta o luptă de culise, în care ar fi implicate inclusiv interese asociate fostului președinte Igor Dodon.

„Este scopul organelor subordonate politic de a încerca să dizolve, de facto, acest partid. Adică, în lipsa probelor, în lipsa instrumentelor care justificau acțiunea de dizolvare a partidului, s-a intervenit prin această măsură, pe care au declarat-o ca fiind o luptă pentru consolidarea democrației, dar care, de facto, s-a transformat într-o bâtă politică utilizată exclusiv în interes politic și de grup. Este inadmisibil”, a declarat Fadei Nagacevschi. Puterea încearcă cumva să explice că inițiativa acestei intervenții ar fi aparținut, în genere, fostului președinte al țării, vorbind de Igor Dodon. Deci, Dodon și-ar fi dorit îndepărtarea, excluderea „Inimii Moldovei” din motive egoiste și politice”, a declarat Nagacevschi.

Jurnalista Cinema1: Spuneați că ați auzit că și-ar fi dorit, de fapt, înlăturarea Irinei Vlah de către fostul președinte Dodon. Ați încercat să-l întrebați dacă sunt adevărate aceste lucruri?

„Nu cred că mă vizează pe mine să pun asemenea întrebări. Sunt lucruri care mă depășesc. Mă interesează activitatea juridică. Eu doar expun ceea ce se discută. Acum, pe mine mă interesează cum să readuc partidul în câmpul politico-juridic al Republicii Moldova, deoarece acest partid este menținut în mod arbitrar și artificial în afara jocului politic”, a adăugat el.

Nagacevschi se arată ambițios și susține, cu certitudine, că va readuce partidul Inima Moldovei pe arena politică națională.

„Da, eu observ o luptă enormă pentru a o limita, inclusiv pe Irina Vlah, în activitatea sa politică, dar nu le reușește și nici nu le va reuși. Noi vom depune toate eforturile și vom readuce partidul în viața politico-juridică a Republicii Moldova”, a încheiat Nagacevschi.