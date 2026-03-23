Suspect reținut în cazul omorului fostului prim-vicepremier Andronati

Oamenii legii au reținut un suspect în cazul omorului fostului prim-vicepremier Nicolae Andronati, semnatar al Declarației de Independență. Informația a fost confirmată pentru IPN de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției.

Potrivit IGP, suspectul a fost reținut în Chișinău de către Inspectoratul de Poliție Bender, cu suportul Inspectoratului Național de Investigații. Alte detalii urmează să fie prezentate ulterior.

Nicolae Andronati, deputat în Primul Parlament, a fost găsit ucis în locuința sa din regiunea transnistreană la sfârșitul lunii februarie.