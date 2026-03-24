Explozii în apropierea frontierei de stat. IGPF: Fără riscuri pentru Moldova

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova (IGPF) informează că, în seara zilei de 23 martie 2026, în apropierea localității Copceac, pe teritoriul Ucrainei, au avut loc atacuri aeriene.

Potrivit autorităților, efectele acestor acțiuni au fost resimțite și pe teritoriul Republicii Moldova, unde au fost auzite bubuituri și au fost observate lumini puternice pe cer. Fenomenele au fost generate de operațiunile desfășurate dincolo de frontieră.

Instituțiile responsabile dau asigurări că, până în prezent, nu au fost identificate riscuri pentru securitatea cetățenilor. De asemenea, Ministerul Apărării al Republicii Moldova precizează că spațiul aerian național nu a fost încălcat.

Poliția de Frontieră anunță că menține legătura cu autoritățile naționale și partenerii internaționali și continuă monitorizarea situației, pentru a asigura securitatea frontierei de stat și a populației.