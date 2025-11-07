Cristian Botgros a fost audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc

Instrumentistul Cristian Botgros, nepotul dirijorului Orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, a fost audiat joi, 6 noiembrie, de către Poliție, în cazul morții Andreei Cuciuc, potrivit avocatei Corina Digore, care reprezintă interesele familiei Botgros.

„El a fost audiat ieri de către Inspectoratul de Poliție Botanica în cadrul unui proces penal. Aici trebuie să menționez că se vehiculează cauză penală. Nu este în cadrul unei cauze penale, este în cadrul unui proces penal, adică în baza unei cereri, nu în baza unei plângeri. În baza unei cereri”, a spus Corina Digore.

Totodată, avocata a menționat că Cristian Botgros se declară nevinovat și că acuzațiile lansate de către familia Cuciuc sunt niște falsuri.

„Nu am dreptul să spun care sunt declarațiile lui pe moment, deoarece sunt acte care fac parte din anchetă. Poziția lui este că e nevinovat. Toate cele invocate de familia Cuciuc în interviurile date recent nu corespund adevărului. Multe lucruri sunt neadevărate. Sunt falsuri”, a menționat Corina Digore.

Avocata a mai spus că a făcut o interpelare către Inspectoratul de Poliție pentru a-i fi eliberat raportul de expertiză din cadrul dosarului decesului Andreei Cuciuc, dar și imaginile video din acea seară.

„Să ne libereze și nouă raportul de expertiză și, respectiv, videourile din acea seară, adică aceste probe care au stat la baza anchetei, pentru a le putea folosi în instanță de judecată pe marginea dosarului civil de apărare a onoarei”, a mai spus avocata.

La un an de la decesul subit al fiicei interpretului Igor Cuciuc, tragedia a revenit în atenția publică. Într-un interviu, părinții Andreei au spus că tânăra ar fi fost otrăvită, iar vinovat ar fi „nepotul unui instrumentist”, fără a-i divulga și numele.

După aceste declarații au reacționat Nicolae Botgros, dar și nepotul său, Cristian. Ei au precizat că familia lor este victima unei defăimări publice și că sunt gata să colaboreze cu ancheta.