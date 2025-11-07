Comisia Europeană interzice vizele Schengen cu intrări multiple pentru cetățenii ruși

Comisia Europeană a decis schimbarea regulilor de acordare a vizelor și să elibereze viza Schengen cu intrare unică pentru cetățenii ruși.

Aceștia vor fi obligați să solicite o viză nouă de fiecare dată când vor să călătorească în Uniunea Europeană.

„Toate cererile de viză depuse de cetățenii Federației Ruse vor fi supuse unor proceduri sporite de verificare și unui nivel mai ridicat de control. Acest lucru va contribui la integritatea și securitatea spațiului Schengen”, a menționat comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner.

Executivul European a menționat că decizia a fost luată cu scopul de a atenua amenințările la adresa ordinii publice și a securității interne. Cu toate acestea, a recunoscut că se pot face excepții în anumite cazuri – pentru apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii independenți.

Înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate al blocului comunitar, Kaja Kallas, a subliniat că invazia Rusiei în Ucraina a creat cea mai mare amenințare la adresa securității Europei din ultimele decenii, iar datoria UE este de a-și proteja cetățenii.