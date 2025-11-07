Partidele vor primi de la stat aproape 19 milioane de lei în noiembrie și decembrie

Partidele politice din Republica Moldova vor primi aproape 19 milioane de lei din bugetul de stat pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul alocațiilor pentru fiecare formațiune, în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Totodată, partidele care au promovat femei și tineri în Parlament vor beneficia de sume suplimentare.

Angela Caraman, președinta CEC, a precizat: „Se stabilește cuantumul alocațiilor lunare pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, în mărime de 0,99 lei pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor și blocurilor electorale în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie”.

Conform calculelor TVR Moldova, alocațiile aferente lunilor noiembrie și decembrie pentru principalele formațiuni politice vor fi următoarele:

PAS – 784.632 lei;

Blocul Patriotic – 378.164 lei;

BE „Alternativa” – 124.449 lei;

Partidul Nostru – 96.874 lei;

PPDA – alocație suspendată pentru 12 luni.

În cazul blocurilor electorale, sumele vor fi împărțite între partidele componente, proporțional cu numărul de mandate obținute, a adăugat Caraman.

În plus, partidele care au promovat femei și tineri în Parlament vor primi sume suplimentare: câte 10.580 lei pentru fiecare femeie deputat și câte 21.500 lei pentru fiecare tânăr deputat.

Mai multe partide au rămas însă fără alocații, după ce autoritățile au constatat abateri de la lege. „Se suspendă plata alocațiilor de la bugetul de stat pentru lunile noiembrie și decembrie către Partidul Pentru Viitorul Moldovei, Congresul Civic, PNL, Partidul Reintegrării Naționale Acasă și PP Democrația Acasă”, a precizat Caraman.

Pentru anul 2025, bugetul prevede peste 62 milioane de lei pentru finanțarea partidelor politice.