VIDEO: Trump: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav”

Întrebat despre retragerea unor militari americani din România, președintele Donald Trump a spus că relația cu țara noastră este „foarte bună” și că „românii sunt un popor grozav”. La rândul său, secretarul Apărării Pete Hegseth a spus că trupele americane vor române staționate în România, însă vor exista schimbări în privința modului în care se face rotația soldaților SUA.

„Facem unele schimbări. Este același număr total de militari, dar îi rotim. Mie îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav”, a spus Donald Trump. „Relația cu România este foarte bună”, a mai spus președintele SUA.

La rândul său, Pete Hegseth a spus că decizia privind trupele americane a fost luată de Pentagon în coordonare cu Casa Albă. „Vor rămâne trupe americane în România, dar vor fi schimbări în ce privește modul în care se face rotația lor”, adăugând că NATO și aliații au fost notificați dinainte.

Afirmațiile celor doi oficiali americani au fost făcute în cadrul discuțiilor pe care aceștia le-au avut cu premierul Ungariei, Viktor Orban, primi vineri la Casa Albă.