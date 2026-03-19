Ascensoarele noi de la Universitatea Pedagogică s-au blocat chiar după inaugurare

Două ascensoare instalate recent la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău s-au blocat de mai multe ori chiar în primele zile de la dare în exploatare. Studenții spun că din această cauză au întârziat la ore, iar administrația instituției afirmă că a cerut intervenția tehnicienilor pentru remedierea problemelor.

Ascensorul din Blocul nr. 1 de studii a fost inaugurat pe 17 martie, iar evenimentul a fost prezentat și într-o postare publicată de universitate pe Facebook. Instituția a anunțat atunci că noile ascensoare urmează să asigure deplasare mai rapidă în interiorul clădirii, condiții mai bune de incluziune și acces mai facil la educație pentru studenții cu dizabilități, precum și respectarea standardelor moderne.

La scurt timp după inaugurare, însă, au apărut primele probleme tehnice. Potrivit informațiilor obținute de #diez de la urmăritori, au existat cel puțin patru cazuri în care cele două ascensoare s-au blocat.

Unul dintre aceste incidente s-a produs pe 18 martie, când ascensorul mare s-a blocat având în interior cinci persoane.

Solicitată să comenteze situația, administrația universității a declarat că a intervenit imediat și că a cerut explicații din partea tehnicienilor.

Reprezentanții instituției au precizat că unul dintre ascensoare are o capacitate de 1.000 de kilograme, iar celălalt, la care au fost observate unele probleme, are o capacitate de 400 de kilograme. Potrivit acestora, noile ascensoare sunt dotate cu sisteme moderne de siguranță, care pot bloca funcționarea în cazul în care detectează chiar și fluctuații mici de parametri, inclusiv atunci când persoanele din cabină se mișcă brusc.

Reprezentanta universității a mai spus că înainte de punerea în funcțiune au fost efectuate mai multe testări, însă cu un număr mai mic de persoane decât în condițiile reale de utilizare.

În prezent, instituția susține că se lucrează la identificarea exactă a cauzelor și la reglarea acestor fluctuații. Totodată, universitatea a solicitat ca echipa tehnică care a instalat ascensoarele să rămână câteva zile în instituție, pentru a putea interveni prompt dacă apar noi probleme.

Potrivit datelor dintr-o licitație organizată în luna mai 2025, modificarea construcției ascensorului și reconstrucția intrării în blocul universității costă 5.800.000 de lei.