Atacatorii de la Stăuceni, reținuți pe aeroport în timp ce încercau să fugă din țară

Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv – au fost reținute astăzi, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău, anunță IGP.

La această oră, ofițerii desfășoară mai multe percheziții pe acest caz, iar din primele constatări- motivul suspecților ar fi legat de interese economice.

Una dintre cele două persoane a mai fost anterior în vizorul poliției.

Oamenii legii au dispus un șir de investigații pentru a stabili toate circumstanțele.