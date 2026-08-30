Atacuri rusești asupra Ucrainei: Un obiect aerian a pătruns neautorizat în R. Moldova

Un obiect aerian a pătruns neautorizat, duminică, 30 august, în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Acesta a intrat în țară prin regiunea transnistreană și, după aproximativ nouă minute, s-a întors în Ucraina.

Potrivit Serviciului operații aeriene al Armatei Naționale, obiectul a fost detectat la ora 15:50, în momentul în care a traversat frontiera de stat a R. Moldova dinspre localitatea Limanske, regiunea Odesa, Ucraina, spre Dnestrovsk, în regiunea transnistreană.

Nouă minute mai târziu, la ora 15:59, obiectul aerian a traversat din nou frontiera, de această dată dinspre Dnestrovsk spre Limanske, urmând același itinerar de zbor.

Autoritățile naționale, împreună cu partenerii externi, continuă să monitorizeze spațiul aerian al Republicii Moldova pentru asigurarea siguranței populației.