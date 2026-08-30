Portul popular și meșteșugurile românești, celebrate pe malul Nistrului, la Criuleni

Portul popular, meșteșugurile și folclorul românesc sunt celebrate în acest weekend la Criuleni. Zeci de meșteri populari, artiști și ansambluri folclorice din Republica Moldova și România s-au reunit în Parcul „Mihai Eminescu”, de pe malul Nistrului, la prima ediție a Festivalului „Tradiții Românești la Nistru”.

Evenimentul își propune să aducă în prim-plan tradițiile păstrate de-a lungul generațiilor și să le transmită mai departe tinerilor. Standurile amenajate în parc reunesc costume populare, obiecte lucrate manual și diferite exemple ale meșteșugurilor tradiționale.

Meșterul popular Simion Lungu, venit din Vădeni, a adus la Criuleni o colecție de costume populare realizate manual.

„Aici am venit cu o colecție de costume populare confecționate de meșterii populari din satul nostru. Noi lucrăm manual, nu facem nimic cu mașina. După cum vedeți, lucrarea este făcută manual”, a povestit acesta.

La festival poate fi descoperită și arta croșetatului, un meșteșug folosit de-a lungul timpului inclusiv pentru decorarea portului popular.

„Croșeta este unul dintre cele mai vechi meșteșuguri. La nunți erau prosoape lucrate cu croșeta, iar hainele populare naționale erau înfrumusețate cu croșetă, la poale și la mâneci”, a explicat meștera populară Olga Guzun.

La Criuleni au ajuns și meșteri din România, care au adus costume și obiecte tradiționale specifice mai multor regiuni.

Printre exponate se numără cămăși tradiționale din Botoșani, Iași și Bucovina. Potrivit unuia dintre meșteri, particularitățile costumelor permiteau odinioară identificarea zonei din care provenea persoana care le purta.

Maria Todici, meșter popular din Pipirig, județul Neamț, a venit cu brâie, catrințe și alte elemente specifice portului din zona sa.

„Brâu cu trandafir, brâie mai tradiționale din zona noastră, catrințe. La fel, acesta este modelul nostru de Pipirig: roșu, negru și un pic de crem”, a povestit aceasta.

Tot din județul Neamț a venit și Vasile Ciocârlan, din localitatea Ștefan cel Mare. Meșterul confecționează măști și costume folosite în obiceiurile tradiționale.

„Am început să fac măști, căiuți, capre, capete de urs, fel de fel de minuni, sau ursul, costumul cu totul. Costumele naționale pe care le fac, tot, tot, tot”, a spus acesta.

Evenimentul a atras și numeroși localnici, care spun că astfel de manifestări contribuie la păstrarea tradițiilor și readuc în atenție lucrul manual.

„Suntem foarte bucuroși că tradiția a reînviat și că sunt spectacole frumoase, iar expozițiile acestea ne bucură ochiul”, a spus o locuitoare.

„Toate lucrurile manuale făcute mă impresionează permanent, și iile, și tot ce e făcut cu mâna omului”, a adăugat o altă vizitatoare.

Festivalul „Tradiții Românești la Nistru” continuă și pe 31 august, începând cu ora 10:00, cu expoziții, demonstrații de meșteșuguri și spectacole folclorice. Seara, formația „Millenium” va susține un concert.

Prima ediție a festivalului este organizată de Consiliul Raional Criuleni, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și Primăria orașului Criuleni.