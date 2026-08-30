MAE, detalii despre cei doi moldoveni morți în Bulgaria: Valurile i-au tras în larg

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu detalii despre tragedia produsă în apropierea orașului Ahtopol, Bulgaria, unde doi tineri originari din Republica Moldova și-au pierdut viața. Potrivit informațiilor preliminare oferite de autoritățile bulgare, aceștia au fost trași în larg de valurile puternice.

Incidentul s-a produs pe 29 august, iar Ambasada Republicii Moldova la Sofia a fost informată despre caz și menține legătura cu autoritățile bulgare.

„Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile bulgare, valurile puternice i-au tras pe cei doi în larg. Circumstanțele exacte ale producerii tragediei sunt investigate de autoritățile locale”, a comunicat MAE.

Misiunea diplomatică a Republicii Moldova întreprinde în prezent demersurile consulare necesare și este în contact cu instituțiile competente din Bulgaria.

Ministerul precizează că nu va face publice identitatea victimelor sau alte informații personale, invocând protecția datelor cu caracter personal și respectul față de familiile îndoliate.

„Ministerul Afacerilor Externe transmite sincere condoleanțe familiilor și apropiaților celor doi tineri”, se arată în mesajul instituției.

Anterior, presa bulgară a relatat că tragedia s-a produs în apropiere de Ahtopol, pe litoralul Mării Negre. Cei doi tineri moldoveni au fost surprinși de marea agitată și trași în larg.