Adolescentul găsit mort la Cantemir ar fi fost maltratat: Două persoane, reținute

Noi detalii în cazul adolescentului de 17 ani, găsit mort în dimineața zilei de 30 august, în raionul Cantemir. Examinarea preliminară efectuată de medicul legist a scos la iveală urme de moarte violentă pe corpul minorului, iar două persoane au fost reținute de oamenii legii.

Potrivit Poliției, este vorba despre un tânăr de 21 de ani și un bărbat de 34 de ani, ambii fiind suspectați de maltratarea adolescentului.

Cei doi au fost conduși la Inspectoratul de Poliție pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală și dispunerea măsurilor procesuale prevăzute de lege.

Adolescentul fusese dat dispărut după ce, în seara zilei de 28 august, a plecat de acasă pentru a participa la sărbătoarea hramului într-o localitate vecină și nu a mai revenit.

În seara următoare, familia a sesizat Poliția despre dispariția minorului, iar oamenii legii au început acțiunile de căutare și localizare.

În dimineața zilei de duminică, 30 august, adolescentul a fost găsit fără viață în extravilanul localității în care mersese la sărbătoare.

La fața locului au intervenit membrii grupului operativ și medicul legist. În urma examinării preliminare, pe corpul adolescentului au fost depistate urme de moarte violentă.

Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.