Atenție, călători: Circulația transportului public este afectată de condițiile meteo

Din cauza condițiilor meteorologice actuale este afectată circulația troleibuzelor și autobuzelor, atât rutele urbane, cât și suburbane.

Transportul public înregistrează întârzieri față de orarul stabilit, iar unele unități pot staționa temporar sau pot fi redirecționate.

Regia Transport Electric menționează că personalul liniar este disponibil pentru a oferi informații privind staționările sau redirecționările neprevăzute.

Pentru informații suplimentare despre circulația unei rute sau alta, călătorii pot apela Linia fierbinte RTEC – 022 204 205 sau dispeceratul PUA – 022 83 73 17.

Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit Codul Galben de polei pe întreg teritoriul țării, ceea ce menține riscuri sporite pentru circulația rutieră.

Pentru a asigura securitatea locuitorilor Capitalei, toate serviciile municipale specializate sunt mobilizate în teren. Muncitorii intervin atât mecanizat, cât și manual, pentru a împrăștia material antiderapant pe drumuri, trotuare, scări, subterane și în stațiile de așteptare a transportului public.