Parcursul european, discutat de Maia Sandu și ministrul de Externe al Lituaniei

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi, 6 februarie, o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită oficială la Chișinău.

Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea relațiilor bilaterale și susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

Lituania este membră a Uniunii Europene de peste 20 de ani. Potrivit autorităților, experiența poporului lituanian reprezintă un exemplu de consolidare democratică și dezvoltare economică. Totodată, este un partener de încredere și un promotor al integrării europene a țării noastre.

