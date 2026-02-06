Publicația Europa Liberă, capăt de drum în România

Publicația, finanțată de Congresul SUA, se va închide în România și Bulgaria, relatează Pagina de media, după ce a părăsit și Ungaria în 2025 la cererea lui Viktor Orban.

Publicația Europa Liberă se închide în România și Bulgaria. Site-ul ar urma să-și oprească definitiv activitatea în 31 martie 2026, conform surselor Pagina de Media. Publicaţia are în jur de 20 de angajaţi.

Site-ul este moștenitorul Radioului Europa Liberă, care transmitea din afara țării, ilegal, în perioada comunismului. Postul a supraviețuit până în 2008.

Pe fondul creșterii nivelului dezinformării, Europa Liberă s-a redeschis în 2018 pe teritoriul României.

„Sperăm în mod special ca transmisiunile noastre, realizate de jurnalişti locali, să contribuie la dezvoltarea unei prese libere, să promoveze valorile şi instituţiile democratice şi să suţină dezbaterile în ambele ţări despre locul lor în NATO, în Uniunea Europeană şi în celelalte organizaţii occidentale. Aşteptăm să intrăm în parteneriat cu media locale independente şi cu societatea civilă”, spunea atunci Thomas Kent, preşedintele companiei REL/Rl.

Publicația este printre cele mai citate din România. În octombrie 2025, Europa Liberă a fost pe primul loc în topul citirilor, cu 411.

În 2025, varianta maghiară s-a închis în urma unei vizite făcute de premierul Viktor Orban la Casa Albă.