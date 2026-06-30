VIDEO: Rușii se bat pe benzină. Cozi uriașe după atacurile ucrainene care au lovit infrastructura petrolieră

Atacurile lansate de Ucraina asupra infrastructurii energetice din Rusia încep să producă efecte tot mai vizibile în viața de zi cu zi a populației. În mai multe regiuni ale Federației Ruse s-a instalat o criză a combustibilului, iar șoferii sunt nevoiți să aștepte ore sau chiar zeci de ore pentru a alimenta.

Pe fondul penuriei, în benzinării au izbucnit conflicte între oameni, iar autoritățile încearcă să gestioneze o situație care pune presiune suplimentară asupra Kremlinului, în timp ce armata ucraineană își intensifică atacurile asupra infrastructurii logistice și energetice a Rusiei.

❗️Fights over fuel at local gas stations in 🇷🇺Russia pic.twitter.com/BAsnY7nuWn — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 29, 2026

Șoferii așteaptă ore sau chiar zile pentru a alimenta

În ultimele săptămâni, din mai multe regiuni ale Rusiei au apărut relatări despre lipsa carburanților și despre timpul foarte mare de așteptare în stațiile de alimentare.

Tensiunile din benzinării au degenerat în violențe

Pe măsură ce lipsa combustibilului s-a accentuat, în mai multe orașe au fost raportate incidente violente între șoferii care încercau să alimenteze.

În Serov, un oraș minier din regiunea Sverdlovsk, polițiștii au intervenit după ce un bărbat a agresat o femeie în urma unui conflict legat de ordinea la pompă.

Un episod asemănător a avut loc într-o benzinărie din Riazan, unde o dispută între conducători auto s-a transformat într-o altercație fizică.

⛽️ Russians in Moscow are already ready to tear each other apart over gasoline



People's nerves are giving out: two women got into such a heated argument while waiting in line at a gas station that they nearly came to blows.



"Fk you! I'll smash your face in!"** one of them… pic.twitter.com/VrJIz7RTuV — NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026

Pe rețelele sociale circulă imagini filmate în benzinării din Siberia, în care oamenii se ceartă după ce unii dintre ei sunt acuzați că încearcă să intre în fața celorlalți.

La Irkuțk, un bărbat a fost surprins în timp ce lovea în repetate rânduri un alt șofer prin geamul mașinii, după o dispută provocată de timpul foarte mare de așteptare.

Piața neagră profită de lipsa carburanților

Criza a creat rapid și oportunități pentru speculanți.

Într-una dintre regiunile afectate, autoritățile au intervenit după ce au descoperit un grup organizat care cumpăra combustibil și îl revindea ulterior la prețuri de aproape trei ori mai mari decât cele oficiale.

Pe măsură ce penuria s-a extins în tot mai multe zone ale Federației Ruse, efectele au început să fie resimțite atât în transport, cât și în activitatea economică locală.

Vladimir Putin admite existența dificultăților

În contextul nemulțumirilor tot mai mari, Vladimir Putin a recunoscut public existența problemelor generate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice.

Liderul de la Kremlin a declarat că rezervele de combustibil ale Rusiei sunt cu aproximativ 4% mai mici comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, însă a admis că șoferii se confruntă cu cozi în stațiile de alimentare.

Președintele rus a vorbit și despre dificultățile întâmpinate de agricultori în plin sezon agricol, în timp ce Kremlinul a anunțat măsuri pentru suplimentarea livrărilor de combustibil, inclusiv către Crimeea ocupată, unde situația este considerată deosebit de complicată după afectarea unor rute logistice terestre.

Ucraina continuă atacurile asupra infrastructurii ruse

Problemele privind aprovizionarea cu combustibil apar în contextul unei noi serii de lovituri lansate de armata ucraineană împotriva infrastructurii militare și logistice a Federației Ruse.

Printre obiectivele atacate s-a numărat rafinăria Gazprom Neft din apropierea Moscovei, una dintre cele mai importante instalații petroliere ale Rusiei.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că, pe 29 iunie, au fost lovite trei poduri utilizate de armata rusă pentru transportul militar, un depozit logistic, mai multe centre de comandă pentru drone și facilități de comunicații.

Potrivit autorităților ucrainene, unul dintre podurile vizate se află în apropierea orașului ocupat Novoazovsk, din regiunea Donețk, iar celelalte două sunt poduri feroviare situate în regiunea Lugansk aflată sub controlul Rusiei.

Kievul susține că a distrus și un depozit logistic din apropierea localității Novosvitlivka, precum și trei centre de comandă pentru drone amplasate în regiunile Zaporojie, Kursk și Donețk.

În plus, autoritățile ucrainene afirmă că un atac efectuat pe 26 iunie în regiunea Moscova a distrus un centru militar de comunicații și a avariat grav o altă instalație similară.

Kievul anunță o campanie de 40 de zile împotriva logisticii ruse

Oficialii ucraineni susțin că toate aceste operațiuni fac parte dintr-o strategie menită să reducă capacitatea Rusiei de a susține războiul.

Pe 25 iunie, președintele Volodimir Zelenski a anunțat aprobarea unui plan propus de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), care prevede desfășurarea unei campanii de 40 de zile pentru intensificarea presiunii asupra Moscovei și determinarea Kremlinului să accepte încheierea conflictului.