Atenție, cetățeni: Fraudele digitale iau amploare în R. Moldova. Ce trebuie să știți

Fraudele online devin tot mai frecvente și mai sofisticate în Republica Moldova, iar atacatorii folosesc tehnologii avansate pentru a obține acces la conturile bancare și la datele personale ale cetățenilor. Specialiștii avertizează că escrocii mizează pe grabă, emoție și neatenție, iar orice cod primit prin SMS sau datele cardului bancar trebuie să rămână strict personale.

Dinu Țurcanu, prorector pentru digitalizare la Universitatea Tehnică a Moldovei, atrage atenția că cele mai vulnerabile sunt fraudele de tip escrocherie online.

„Cele mai vulnerabile pentru cetățeni sunt fraudele ce țin de escrocherie online. Atacatorii ne contactează prin telefon sau mesaje și cer datele noastre personale, inclusiv datele cardului bancar, coduri prin SMS sau parole”, a declarat Țurcanu.

Potrivit expertului, tehnologia a evoluat atât de mult încât inclusiv vocea unei persoane apropiate poate fi imitată cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Dacă ne sună chiar persoane cunoscute și cer date financiar-bancare sau parole, trebuie să înțelegem că aceasta este identitatea noastră digitală. Nu avem de ce să dăm aceste date nimănui”, a subliniat el.

Țurcanu a relatat că a fost contactat de escroci care imitau vocea unei persoane apropiate și invocau o situație urgentă, solicitând transferul unei sume de bani pe un card bancar.

„Era vorba de o urgență, spunând că persoana apropiată este într-un market și are nevoie de bani. Mi s-a cerut să fac transfer pe cardul bancar”, a povestit specialistul.

Expertul avertizează că trei categorii de informații nu trebuie comunicate sub nicio formă:

nume de utilizator și parole pentru orice cont;

coduri primite prin SMS;

datele cardului bancar.

„Orice persoană apropiată nu are nevoie de codul primit prin SMS. De aceste coduri au nevoie doar atacatorii”, a accentuat Țurcanu.

O altă metodă frecventă este trimiterea de link-uri înșelătoare cu mesaje de tipul „votează acum”, „ai câștigat” sau „ofertă urgentă”. În multe cazuri, acestea sunt distribuite din conturi deja compromise.

„Orice link trebuie verificat din surse oficiale. Din informații manipulatoare se poate crea haos”, a spus expertul, făcând referire și la mesajele false apărute în timpul incidentului de blackout din Republica Moldova.

Specialistul avertizează că inclusiv informațiile publicate cu ani în urmă pot fi folosite de escroci, mai ales în contextul dezvoltării inteligenței artificiale.

„Nu știm cum instrumentele de inteligență artificială corelează datele înregistrate de noi cu cele pe care le căutăm zilnic”, a menționat el, recomandând revizuirea periodică a setărilor de confidențialitate pe rețelele sociale.

Pentru a reduce riscul fraudelor digitale, specialiștii recomandă:

folosirea unor parole complexe și diferite pentru fiecare cont;

activarea dublei autentificări;

actualizarea permanentă a telefonului și aplicațiilor;

instalarea aplicațiilor doar din surse oficiale.

„Nu transmitem celor care ne contactează informații precum nume de utilizator, parolă, date financiar-bancare sau coduri prin SMS”, a reiterat Țurcanu.

Expertul a subliniat că educația digitală trebuie să înceapă în familie și că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție.

„Doar împreună putem educa o societate sănătoasă cibernetic”, a conchis Dinu Țurcanu.