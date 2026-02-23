Plahotniuc susține că, deși procurorii îl acuză că este beneficiarul principal al miliardului, îi atribuie doar 2 la sută din banii dispăruți: „Nu au nicio probă pertinentă”

Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc s-a prezentat luni, 23 februarie, în fața instanței de judecată, unde a făcut declarații în dosarul cunoscut drept „Furtul miliardului”. Plahotniuc a acuzat un șir de erori grave bancare, inexactități și calcule dubioase comise de procurori în dosarul în care este vizat. Potrivit lui, acuzatorii, „în multe situații ar fi dublat în mod artificial sumele din dosar” și, deși îl acuză că este beneficiarul final al miliardului furat, „îi atribuie doar 2 la sută din banii dispăruți”.

În cadrul audierilor, Plahotniuc a atras atenția asupra sumelor cu care operează acuzatorii. Politicianul susține că procurorii îi incriminează că a beneficiat din bănci de o sumă de 21 de milioane de dolari, ceea ce, potrivit inculpatului, reprezintă 2,5 la sută din miliardul furat. Mai mult, politicianul susține că în dosar sumele au fost „umflate cu credite ce nu ar avea legătură cu băncile moldovenești”. De asemenea, Plahotniuc susține că sumele ar fi chiar dublate de procurori, „fiind calculate eronat atât atunci când ar fi fost primite de inculpat, cât și atunci când aceleași sume ar fi fost spălate”. De exemplu, în timpul audierilor în instanță, Vlad Plahotniuc a invocat un transfer de un milion care ar fi fost reflectat ca fiind de trei milioane.

„M-au făcut beneficiarul principal al fraudei bancare de un miliard. În dosarul meu, acuzarea speculează sume de 60-70-80 de milioane, uitând să spună că, de fapt, sumele sunt dublate – o dată la primire, a doua oară la spălare, la uscare etc, doar ca să fie suma cât mai mare. Ei au o problemă. Cum poate beneficiarul final al fraudei de un miliard să primească 2 sau 3 procente din fraudă? „Capo di tutti capi” cu 2 procente? E o aberație. În acest dosar suma totală din trei bănci moldovenești care mi-o invocă mie procurorii, precum că aș fi primit-o ca beneficiu, sunt 18 milioane de dolari din primul episod, dar au uitat să spună că 8 miliioane sunt din banca rusească, așa că rămânem la 10 milioane de dolari. Urmează alte 4,4 milioane de dolari, deja avem rotunjit 15 milioane. Din a doua tranzacție, vorbim de Zenit care a primit 34 de milioane de euro, ulterior doar 6 ducându-se la Scottway. Ajungem, într-un final, că avem 21 de milioane de dolari de la bănci moldovenești, adică 2,5 procente. Acuzarea o să spună că avem mai multe episoade, doar că și acolo e varză în probe. Dar chiar dacă să adunăm toate sumele invocate, după cum vă spuneam, ajungem la 60-80 de milioane, adică eu sunt cu 8 procente din miliard. Totuși, precizez că e vorba de doar 21 de milioane, dar și această sumă este subțire și cârpită”, a declarat Vlad Plahotniuc în cadrul audierilor din instanță.

Totodată, Vlad Plahotniuc a declarat că procurorii i-au atribuit și companii care nu îi aparțin și care, prin sentințe anterioare, sunt descrise că aparțin altor persoane, inclusiv din grupuri controlate de fugarul Ilan Șor.

„În materiale am găsit probe ale acuzării care arată că în aceste învinuiri sunt implicate alte persoane. Îmi sunt atribuite tranzacții financiare. Unele din ele sunt atribuite deja altor persoane, conform unor sentințe definitive și irevocabile. Sunt documente incomplete, tranzacțiile financiar-bancare sunt incomplete, lispesc perioade, iar greșelile aritmetice sunt enorme”, a precizat Vlad Plahotniuc.

În cadrul audierilor, Plahotniuc a precizat că procurorii trebuie să răspundă pentru toate aceste abateri și să vină cu explicații de unde în dosar apar tranzacții ce nu au nicio legătură cu inculpat.

Totodată, Vlad Plahotniuc a respins existența elementelor infracțiunii organizare și conducere a unei organizații criminale.