Proiectul pentru strada 31 August, finalizat: Ion Ceban îl va prezenta public marți

Versiunea finală a proiectului de reabilitare a străzii 31 August 1989 din centrul Chișinăului, pe segmentul cuprins între străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, a fost recepționată de autoritățile municipale. Documentul urmează să fie prezentat public marți, 24 februarie.

Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău. Potrivit edilului, proiectul a fost finalizat după aproape doi ani și jumătate de muncă și a parcurs toate etapele de verificare și coordonare.

Municipalitatea susține că a transmis Guvernului demersurile necesare pentru a permite intervenții și pe terenurile aflate în administrarea autorităților centrale, situate în proximitatea segmentului de caldarâm. Este vorba inclusiv despre havuzul din preajma Palatului Național „Nicolae Sulac” și alte spații aflate la balanța Guvernului, asupra cărora primăria nu poate interveni legal.

Reabilitarea segmentului, estimată la aproximativ 30 de milioane de lei, ar urma să fie realizată în acest an, după o perioadă de aproape trei ani în care lucrările au fost sistate.

Caldarâmul a fost descoperit în martie 2023, în timpul lucrărilor de reparație a carosabilului. Cercetările arheologice au arătat că pavajul datează din anii 1869–1870 și reprezintă unul dintre cele mai vechi din Chișinău.

Lucrările au fost blocate pe fondul divergențelor dintre autoritățile locale și Ministerul Culturii. Deși arheologii au emis certificatul de descărcare de sarcină arheologică, ministerul a solicitat conservarea caldarâmului „in situ” și integrarea acestuia într-un proiect urbanistic care să îi păstreze autenticitatea.

Primăria a considerat cerința nejustificată, argumentând că pavajul nu ar avea o valoare arheologică autentică ce ar impune conservarea integrală și că păstrarea acestuia ar afecta funcționalitatea proiectului, inclusiv amenajarea pistelor pentru biciclete. Reprezentanții municipalității au mai declarat că soluțiile alternative propuse — expunerea simbolică sau integrarea parțială — au fost respinse.

Ministerul Culturii a susținut că a acționat conform legii și a acuzat primăria de transmiterea tardivă a documentației necesare avizării în cadrul Consiliului Național al Monumentelor Istorice. În noiembrie 2025, ministrul Cristian Jardan declara că toate procedurile aflate în competența instituției au fost finalizate, iar responsabilitatea pentru stagnarea proiectului revine administrației locale, în a cărei gestiune se află șantierul.

Între timp, segmentul de caldarâm a rămas expus intemperiilor, în așteptarea unei decizii finale privind conservarea și integrarea sa în proiectul de modernizare.