Procurorul din Glodeni prins beat la volan a fost eliberat din funcție

Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care a refuzat testarea alcoolscopică, fiind bănuit de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate, a fost sancționat disciplinar cu eliberarea din funcție.

Decizia a fost luată pe 20 februarie 2026, de membrii Colegiului de Disciplină și Etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor.

„Procedura disciplinară a fost inițiată în urma autosesizării mele din oficiu, ca rezultat al apariției în spațiul public a unor informații potrivit cărora, la data de 13 ianuarie 2026, procurorul ar fi fost stopat în trafic, fiind suspectat de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate. Conform materialelor examinate, acesta ar fi refuzat testarea alcoolscopică cu aparatul „Drager” și prelevarea probelor biologice, iar incidentul a fost documentat de organele de Poliție și reflectat în mass-media.

Colegiul a analizat cauza strict sub aspect disciplinar și deontologic, fără a se pronunța asupra răspunderii penale, aceasta fiind de competența organelor abilitate”, a declarat Andrei Cebotari, membrul Consiliului Superior al Procurorilor.

În urma examinării probelor administrate, Colegiul a reținut că prin conduita manifestată au fost încălcate obligațiile de comportament ireproșabil și principiile de etică profesională aplicabile procurorilor. S-a constatat întrunirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 38 lit. f) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură – atitudine nedemnă și manifestări care aduc atingere onoarei, probității profesionale și prestigiului Procuraturii, cu aplicarea sancțiunii disciplinare – eliberarea din funcția de procuror.

„Funcția de procuror presupune nu doar competență profesională, ci și un standard ridicat de conduită, inclusiv în afara exercitării atribuțiilor de serviciu. Încrederea publicului în justiție se construiește prin respectarea acestor standarde, în orice circumstanțe”, au menționat autoritățile.