Pestă porcină la Sângera: ANSA va acorda despăgubiri doar pentru porcii înregistrați

Un focar de pestă porcină a fost depistat și înlăturat în extravilanul orașului Sângera. În urma intervenției autorităților, într-o gospodărie din zonă au fost sacrificate patru porcine mari și mai mulți purcei.

Primarul orașului Sângera, Valeriu Popa, a declarat că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a intervenit la apelul proprietarului de gospodărie, după ce a depistat un animal mort.

Potrivit edilului, specialiștii sanitar-veterinari au prelevat probe pentru confirmarea bolii, ulterior au dispus sacrificarea tuturor animalelor din gospodărie, îngroparea lor și dezinfectarea completă a spațiilor. Valeriu Popa a precizat că focarul a fost localizat rapid. Veterinarii monitorizează situația, pentru a preveni răspândirea virusului.

Primarul a menționat că proprietarul gospodăriei a suferit pierderi financiare destul de mari. ANSA urmează să acorde despăgubiri pentru cele patru porcine adulte înregistrate. Pentru celelalte animale, neînregistrate, proprietarul nu poate beneficia de despăgubiri.