Atenție la escrocherii: apeluri false în numele furnizorilor de energie, cu pretextul schimbării contoarelor

O nouă schemă de fraudă vizează consumatorii de energie electrică din Republica Moldova, autoritățile avertizând că persoane necunoscute se dau drept reprezentanți ai furnizorilor și încearcă să obțină date personale sub pretextul înlocuirii contoarelor.

Potrivit informațiilor oficiale, escrocii telefonează cetățenilor, solicită nume, adresă și date din buletin și, în unele cazuri, recurg la intimidări, amenințând cu deconectarea de la rețeaua electrică.

În reacție, compania Premier Energy Distribution a precizat că nu solicită date personale prin telefon și că procedurile de schimbare a contoarelor sunt realizate în mod planificat, fără implicarea unor astfel de solicitări.

Autoritățile îndeamnă populația să fie vigilentă, să nu divulge informații personale în urma apelurilor suspecte, să verifice orice comunicare din surse oficiale și să anunțe imediat poliția în cazul unor tentative de fraudă.