Șeful IGP: Telefoanele lui Dumitru Vartic și ale soției au fost ridicate pentru expertiză

Șeful Inspectoratul General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat, la emisiunea „Obiectiv Comun”, că telefoanele lui Dumitru Vartic și ale soției acestuia, Ludmila Vartic, au fost ridicate de poliție și urmează să fie supuse expertizei tehnico-științifice. El a subliniat că, în cazul în care anumite informații au fost șterse, oamenii legii le vor restabili.

Potrivit șefului IGP, până în prezent au fost întreprinse numeroase acțiuni procesuale în cadrul anchetei.

Astfel, au fost audiate rudele victimei – mama și sora acesteia – în condiții speciale, în prezența avocatului, psihologului și polițistului, în cadrul Centrului de Justiție Familială. De asemenea, au fost audiați colegii de serviciu, vecinii, dar și minorii, în condițiile prevăzute de lege, cu implicarea specialiștilor.

„Ca măsuri și acțiuni, vreau să vă spun că s-au desfășurat într-un spectru foarte și foarte larg”, a subliniat șeful IGP.

În paralel, anchetatorii au dispus mai multe expertize tehnice și științifice, inclusiv asupra bunurilor ridicate, și au colectat imagini de pe camerele de supraveghere din zonă.

Referitor la ipotezele apărute în spațiul public privind un posibil omor, Cernăuțeanu le-a respins categoric: „Este absurd și, cu părere de rău, trebuie să ne informăm din cele mai sigure informații care sunt oferite și anume de instituțiile care cunosc detalii”.

Potrivit șefului IGP, când a fost chemată poliția la fața locului, persoana inițial nu a fost identificată: „A fost posibil de identificat când s-a apropiat sora victimei. Cât ține de alte terțe persoane la care s-a făcut aluzii, conform măsurilor care s-au stabilit, ele nici nu erau în raza municipiului Chișinău la acea etapă, s-au apropiat mai târziu”, a adăugat Cernăuțeanu.

Viorel Cernăuțeanu a menționat că doar Dumitru Vartic are statutul de bănuit în dosarul penal deschis în acest caz.

Ludmila Vartic a murit pe 3 martie. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora ar fi fost supusă unor abuzuri din partea soțului său, Dumitru Vartic, fost vicepreședinte al raionului Hâncești. Femeia lucra ca educatoare la o grădiniță din Hâncești și era mamă a doi copii.