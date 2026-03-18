Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA a vizitat Procuratura Bălți

Însărcinatul cu Afaceri al Ambasadei SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, și Gary Soberay, consilier pe probleme de justiție al Biroului Internațional pentru Narcotice și Afaceri de Aplicare a Legii (INL), au vizitat ieri Procuratura Bălți.

Vizita a făcut parte dintr-un dialog instituțional între autoritățile procuraturii și partenerii internaționali, menit să consolideze cooperarea în sectorul justiției și să intensifice eforturile de combatere a criminalității.

În cadrul reuniunii au fost discutate subiecte cheie de interes reciproc, inclusiv combaterea criminalității transnaționale, problemele asociate cu atractivitatea scăzută a funcției publice, deficitul de personal din cadrul procuraturii și al organelor de anchetă, precum și modalitățile de abordare a acestora.