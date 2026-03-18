Alertă la frontieră: Dronă de tip Shahed, observată deasupra Moldovei în zona Palanca

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță că, în noaptea de 18 martie, a fost semnalată o posibilă survolare a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot, de tip Shahed, în zona punctului de trecere a frontierei Palanca.

Potrivit autorităților, în jurul orei 01:46, polițiștii de frontieră au observat vizual drona, care a traversat spațiul aerian al țării, deplasându-se în direcția orașului Belgorod-Dnestrovsk din Ucraina.

Ulterior, între orele 02:14 și 02:25, același aparat a fost observat din nou deasupra zonei PTF Palanca, după care s-a retras din spațiul aerian al Republicii Moldova.

Autoritățile precizează că drona nu a fost confirmată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Armatei Naționale, întrucât aceasta nu a fost detectată pe radare.

Conform informațiilor oficiale, este vorba despre același aparat de zbor în toate cazurile. Ulterior, acesta ar fi fost distrus deasupra limanului, în afara teritoriului Republicii Moldova.

Autoritățile dau asigurări că situația a fost monitorizată în permanență, nu au fost înregistrate incidente la sol, iar siguranța cetățenilor nu a fost pusă în pericol.

Pe 17 martie, mai multe fragmente de dronă au fost descoperite în apropierea localității Tudora, la aproximativ 500 de metri de linia frontierei de stat. Specialiștii au stabilit că aparatul conține un dispozitiv explozibil.

La scurt timp, cu o reacție în acest sens a venit și Ministerul Afacerilor Externe, condamnând incidentul.

„Astfel de incidente pun în pericol securitatea cetățenilor Republicii Moldova”, au declarat autoritățile.