Lăsați în beznă, cubanezii au ajuns „la capătul răbdării” cu guvernul. Au vrut să incendieze un sediu al Partidului Comunist

În plin război cu Iranul, președintele Trump a sugerat că ar putea avea „onoarea, de a prelua Cuba”. Asta în ziua când rețeaua electrică a insulei comuniste a suferit un colaps, lăsându-i pe cei 10 milioane de cubanezi în beznă.

Pana generalizată survine pe fondul blocajului petrolier impus de SUA, care a paralizat sistemul de producere a energiei pe insulă.

Donald Trump: Cred că voi fi onorat, voi avea onoarea de a prelua Cuba. Este o mare onoare.

Jurnalist: Preluarea Cubei?

Donald Trump: Preluarea Cubei, da. Preluarea Cubei. Adică, fie că o eliberez, fie că o preiau, cred că aș putea face orice vreau cu ea. Vrei să știi adevărul? Sunt o națiune foarte slăbită acum. Au fost mult timp acolo conducători foarte violenți, extrem de violenți. Castro a fost un lider foarte violent. Fratele său este un lider foarte violent. Extrem de violent. Așa au guvernat. Au guvernat prin violență, dar mulți oameni și-ar dori să se poată întoarce (în Cuba).

După ce l-a capturat în ianuarie pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro – cel mai important partener străin al Cubei, Donald Trump și-a întețit presiunea asupra Havanei. Casa Albă a întrerupt livrările de petrol venezuelean către Cuba şi a ameninţat că va impune tarife oricărei ţări care vinde petrol Cubei.

Donald Trump: „Cred că Cuba, nu ştiu, are farmecul ei, turismul şi toate celelalte, e o insulă frumoasă, cu o climă minunată. Nu se află într-o zonă afectată de uragane, ceea ce e bine. N-o să ne ceară bani din cauza uraganelor în fiecare săptămână…”

Comentariile lui Trump au venit în timp ce insula din Caraibe s‑a cufundat, din nou, în întuneric. Este prima pană de curent generalizată de când Statele Unite au tăiat complet fluxul de petrol către insulă.

Patrick Oppman, corespondent CNN, Havana: „Asta se vede de pe acoperișul locuinței mele din Havana. Se văd câteva luminițe, unii vecini au baterii ori generatoare”.

Localnică: „O să pregătesc o saltea să doarmă fetele în ușă, să aibă puțin aer. Nu am ventilator pe baterii sau generator, așa că trebuie să las ușile deschise”.

Localnic: „Și puțina mâncare pe care o avem se strică și nimeni nu răspunde pentru nimic”.

Patrick Oppman, corespondent CNN: „Oamenii au început să protesteze în toiul nopții, lovind în oale și chiar au încercat să incendieze un sediu al Partidului Comunist, dar au ajuns polițiștii și au tras focuri de armă în aer. Oamenii sunt la capătul răbdării și se întreabă cât mai rezistă guvernul”.