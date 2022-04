„Au împușcat fie în ceafă, fie în inimă”. Povestea unui martor ocular la execuțiile locuitorilor din Bucea în ocupație

După retragerea trupelor ruse din Bucha, pe internet au apărut fotografii cu gropi comune și cu civili executați. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin 280 de persoane au fost ucise aici în ultima lună. Orașul satelit al Kievului este aproape complet distrus. Publicația „Vot Tak” a vorbit cu un locuitor local Vladislav Kozlovski, care a fost martor ocular la execuțiile reale ale locuitorilor locali și a locuit în orașul ocupat timp de o lună.

Cine și pentru ce împușcau rușii?

Vladislav, cum ai ajuns în Bucea ocupată?

Anul trecut am locuit și lucrat ca somelier la Kiev, dar după izbucnirea războiului m-am întors în zona Steklozavod (Bucea), unde locuiesc mama și bunica. Pe 2 martie, trupele de ocupație au intrat în orașul nostru, eram lângă sediul apărării teritoriale cu mai mulți prieteni. Toți cei care nu aveau arme au primit ordin să se ascundă într-un adăpost anti-bombă, lângă bază. Era protejată de două uși. Invadatorii au doborât-o pe prima, pe a doua am deschis noi, pentru că am înțeles că oricum vor pătrunde și atunci pur și simplu ar putea să omoare pe toată lumea. Printre aceștia se numărau în mare parte ruși și belaruși, ei sunt ușor de recunoscut după dialectul lor caracteristic.

Vladislav Kozlovski

Ce sa întâmplat mai departe?

S-au furișat în buncărul nostru, în primele zile ne-au tratat bine, ne-au ajutat cu mâncare. Dar li s-a spălat creierul de propagandă, iar oamenii normali nu ar veni pe un pământ străin. În acel moment, în oraș au fost lupte intense și nu ne-au lăsat să ieșim. Stăteam în întuneric total. Nu era lumină, apă sau căldură, desigur. Apoi le-au luat locul alții. Pe 7 martie au scos mai întâi femei și copii, apoi bărbați.

Ne-au pus în genunchi și au început să ne percheziționeze. Aveam banii și ceasul la mine. Au luat totul, la fel ca ceilalți, așa că m-au jefuit. Ei cunoșteau unii dintre oameni, le verificau documentele și dacă o persoană a participat la ATO (cum numesc ei perioada operațiunilor de luptă în regiunile Donețk și Lugansk din 2014 până în 2018 în Ucraina) sau a fost înregistrată în armată, l-au impuscat imediat. Au fost verificate și tatuajele și au fost căutați „naziști”. De fapt, chiar și cei care aveau stema oficială a Ucrainei au fost împușcați.

Le-au împușcat fie în ceafă, fie în inimă. Printre ei erau ruși și, cel mai probabil, buriați, asta am înțeles din înfățișarea lor.

Câți oameni în total au fost uciși în prezența ta?

Cred că opt dintre ei au fost împușcați. Le-am văzut trupurile ieri în spatele unei clădiri de piatră într-o grămadă de lucruri într-una din fotografiile din Bucha.

Cadavrele bărbaților uciși în Bucea despre care vorbește Vladislav. 3 aprilie 2022. Foto: Vadim Girda / Foto AP

Au fost puse întrebări?

Pentru mine totul a fost o neclaritate, a fost înfricoșător și eram sigur că nu mă voi întoarce acasă. Un cunoscut de-al meu, care nu avea nimic, a fost împușcat în lateral și i-a spus: „Așa că nu te duci acasă în mare grabă. Am fost întrebat unde locuiesc veteranii ATO sau naționaliștii, dar nu știam nimic și nu am putut să răspund. Am ajuns să fiu bătut sever și să fiu lovit în cap cu un ciocul.

Prin ce s-au diferit kadîroviții de restul soldaților ruși?

Cum s-au comportat soldații care au ocupat orașul?

La câteva săptămâni după ocupație, kadîroviții au venit în oraș. Cu excepția semnelor exterioare, ei se deosebeau de ruși în uniforme: erau fie negri, fie verde închis.

În ultima săptămână au mărșăluit dimineața prin zone rezidențiale și au împușcat pe toți cei pe care i-au văzut, în fiecare zi trebuia îngropat cineva.

La sfârșitul lunii martie ne-au ucis vecinul, un pensionar pe nume Strelets. Stătea doar pe o bancă, nu făcuse nimic rău în viața lui și bineînțeles că nu era „nazist”.

Dacă kadîroviții s-au comportat cu toții într-un mod brutal și barbar, rușii erau altfel. Printre ei erau o mulțime de tineri. Unii dintre ei au bătut la ușile oamenilor și au cerut un loc unde să doarmă, alții pur și simplu i-au bătut și și-au aruncat stăpânii pe stradă.

Un soldat al „Apărării teritoriale” lângă cadavrele a patru civili morți acoperite cu o pătură. Au încercat să le ardă împreună pe marginea autostrăzii de lângă Bucea. 2 aprilie 2022. Foto: Mikhail Palinchak / Zuma Press / Forum

Am fost bătut pentru a doua oară la mijlocul lunii martie. Stăteam acasă la un prieten, fumam, iar un soldat rus de vreo 25 de ani a intrat cu o mitralieră, părând beat, a îndreptat pistolul spre noi și a început să ne spună să nu mergem pe stradă, apoi a trimis pe toți la culcare.

După un timp s-a întors, eu zăceam în camera cea mai apropiată de ieșire și a strigat: „Ce, aperi Ucraina?” – și a început să mă bată. Aveam nasul rupt și era sânge peste hainele mele. M-a lovit puternic și chiar mi-am pierdut cunoștința pentru câteva secunde.

Câți dintre cunoscuții tăi au fost uciși în acest timp?

Nu mai împart oamenii așa, îmi pare rău pentru toată lumea. Un cunoscut de-al meu pe nume Sergei Semionov, care are aproximativ 40 de ani, a decis să meargă cu un prieten prin fabrica de sticlă în orașul Irpin. Cadavrele lor au fost găsite câteva zile mai târziu.

Serghei a fost ucis cu o împușcătură în ceafă, iar celălalt a fost torturat – i-a fost tăiat obrazul și i-a fost împușcat inima, i-am îngropat chiar pe teritoriul plantei.

Pe 2 martie, cinci civili au fost uciși în timpul luptei pentru oraș: trei bărbați, o femeie și un pensionar. Trupurile lor zăceau în autobuz de săptămâni întregi și nu aveam voie să le scoatem.

În Mariupol, mulți oameni sunt îngropați lângă case și locuri de joacă. Cum a fost cu tine?

Nu aveam voie să mergem la cimitir, așa că am îngropat morții acolo unde trebuia. I-am încărcat pe cei cinci bărbați din autobuz în găleata tractorului. În timp ce soldații erau plecați, șoferul a mers puțin mai departe, a săpat o groapă și i-a îngropat pe toți.

Alți doi bărbați au fost împușcați de „kadîrovți” când au pornit mașina pentru a merge să ia apă. Doar câteva zile mai târziu i-am putut îngropa în spatele garajelor, chiar în pături.

În casa mea, un bărbat în vârstă a murit cu inima zdrobită. Nu l-au vizitat decât după trei sau patru zile. Stătea mort și sufocat pe un scaun. Și el a fost îngropat într-o pătură pe palier.

Au fost o mulțime de cazuri de genul ăsta, dar nu am putut să ne depărtăm departe de casă și nu vreau să mai povestesc zvonurile. Probabil că ați văzut chiar și pozele din oraș.

Cum ai mâncat în tot acest timp? Era mâncare suficientă?

A fost foarte greu pentru că nu era curent, nici apă, nici căldură. Am avut noroc că erau case private cu fântâni în cartierul nostru, măcar puteam lua apă de acolo. Ne-am gătit mâncarea la foc de tabără: puneam cărămizi și plase pe ele și oamenii aduceau mâncare de acasă și găteau ceva. Obișnuiam să împărțim mâncarea cu toată lumea, pentru că mulți oameni nu aveau nimic, iar în cartierul nostru erau mulți bătrâni.

Unde ești acum? Cum te simti?

După ce armata ucraineană s-a întors, eu și familia mea am reușit să părăsim Bucea prin Irpen. Peste podul aruncat în aer am ajuns la Kiev, unde ne-au adăpostit cunoscuții. Bineînțeles, în acea lună ne-am sălbaticit. Până și un duș a devenit un lux pentru noi. Nu voi uita cum plângeau oamenii la vederea pâinii, pentru că mureau de multă vreme de foame.