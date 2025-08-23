Partidul „Moldova Mare” nu poate participa la alegerile parlamentare

Comisia Electorală Centrală a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună.

Potrivit CEC, pe lista de candidați figura o persoană ce cade sub incidența art. 16 alin. (2) lit. c) din Codul electoral, care prevede restricția de a candida impusă persoanelor condamnate la închisoare (privațiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă, precum și persoanelor care au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. Astfel, persoana respectivă a fost exclusă din listă, drept rezultat – s-a diminuat cota de reprezentare în proporție de 70% față de 30%, ceea ce în mod implicit atestă caracterul neconform al cererii de înregistrare a listei de candidați.

Totuși, CEC a înregistrat 57 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic Alianța „Moldovenii” pentru participare la alegerile parlamentare. Prin aceeași hotărâre, a fost înregistrat simbolul electoral al formațiunii și a fost confirmată persoana responsabilă de finanțe.

Tot în ședința de astăzi, Comisia a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Pentru Oameni, Natură și Animale”. Comisia a constatat că formațiunea politică nu a asigurat respectarea cerințelor statutare proprii privind procedura de desemnarea a candidaților, precum și nu au fost respectate condițiile de întocmire a listei de candidați stabilite la art. 68 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022.