Trump scoate armata pe străzi la Chicago și New York

Președintele american Donald Trump și-a anunțat vineri intenția de a desfășura armata la Chicago și New York, două metropole democrate, motivul oficial fiind pentru a combate criminalitatea pe care o consideră endemică.

Simultan, Garda Națională din Washington va fi în curând înarmată, potrivit unui oficial al Pentagonului.

Washington, primul oraș vizat de măsuri drastice

Pe 11 august, președintele american, ales și în urma unui program de combatere a imigrației și criminalității, a anunțat că plasează forțele de ordine din Washington sub autoritatea administrației sale și că desfășoară Garda Națională, o forță militară de rezervă.

Potrivit președintelui republican, capitala federală, care nu este parte a niciunui stat și se bucură de un statut instituțional unic, este „copleșită de bande violente” și trebuie „curățată”.

Primărița democrată Muriel Bowser, care guvernează o populație de aproximativ 700.000 de locuitori, a trebuit să permită acest lucru, dar a negat o creștere a violenței, afirmând în schimb că rata criminalității din acest an a fost „la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani”, lucru cu care Donald Trump nu este de acord.

Chicago și New York, următoarele ținte

Într-un discurs lung din Biroul Oval Trump a promis că guvernul său conservator va continua să „facă orașele noastre foarte, foarte sigure”.

„Chicago este o harababură”, orașul este condus de „un primar deosebit de incompetent”, a acuzat Trump, referindu-se la metropola din nordul statului Illinois, pe malurile Marilor Lacuri, condus de edilul democrat Brandon Johnson.

„Oamenii din Chicago țipă după noi să venim. Poartă pălării roșii ca aceasta. Femei afro-americane magnifice spun: ‘Vă rugăm, președinte Trump, veniți la Chicago'”, a adăugat miliardarul în vârstă de 79 de ani, care purta o pălărie roșie cu sloganul „Trump a avut dreptate în privința tuturor lucrurilor”.

„Chicago va fi următorul oraș, iar apoi vom ajuta New Yorkul”, a promis președintele american.

În replică, guvernatorul democrat al statului Illinois, JB Pritzker, a scris pe contul său de pe platforma X că „oamenii NU cer ca o putere autoritară să preia controlul asupra principalelor orașe” din Statele Unite.

Înarmarea Gărzii Naționale din Washington

La Washington, „la ordinul secretarului apărării (Pete Hegseth), membrii Gărzii Naționale, care susțin misiunea de reducere a criminalității în capitala națiunii noastre, vor fi în curând la datorie cu armele lor de serviciu”, a anunțat un oficial al Pentagonului sub rezerva anonimatului.

El a mai declarat că comandamentul Gărzii Naționale din Washington „își păstrează autoritatea asupra forțelor de ordine în coordonare cu poliția municipală și cu forțele de ordine federale”.

În prezent, peste 1.900 de soldați ai Gărzii Naționale sunt desfășurați la Washington. Pe lângă cei 800 de soldați desfășurați inițial, statele republicane au trimis recent trupe la Washington, la cererea lui Donald Trump, între care Virginia de Vest, Carolina de Sud, Ohio, Mississippi, Louisiana și Tennessee.

Precedentul din Los Angeles

Înainte de Washington, președintele SUA a desfășurat Garda Națională și pușcașii marini la Los Angeles, în California, stat condus de guvernatorul democrat Gavin Newsom, ca răspuns la protestele ample împotriva politicilor antiimigrație ale administrației republicane.

Aceasta a fost prima astfel de desfășurare împotriva voinței unui guvernator local din 1965 încoace, marcând o escaladare semnificativă în tensiunile dintre administrația federală republicană și autoritățile locale democrate.