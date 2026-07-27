Au pătruns în apartamentul unei femei și au sugrumat-o cu un cablu, apoi au jefuit-o: Doi iubiți, trimiși în judecată

Doi concubini au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că au intrat în apartamentul unei femei de 67 de ani din sectorul Rîșcani al capitalei și au omorât-o cu cruzime pentru a-i sustrage bunurile, anunță Procuratura Generală.

Potrivit instituției, este vorba despre un bărbat de 42 de ani și o femeie de aceeași vârstă, acuzați de omor.

„La 1 mai 2026, cei doi, care se cunoșteau de câteva săptămâni și locuiau împreună în concubinaj, au pătruns în apartamentul unei femei de 67 de ani din sectorul Rîșcani, cu scopul de a o omorî și de a-i sustrage bunurile. Aceștia i-au aplicat mai multe lovituri, după care au strangulat-o cu un cablu.

Din apartament au sustras mai multe bunuri, printre care o geantă, o valiză, mai multe blănuri, geci, alte articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și alte bunuri, în valoare totală de aproximativ 30 000 de lei.

Inculpata o cunoștea anterior pe femeia omorâtă, acestea fiind vecine în perioada în care inculpata închiria un apartament în blocul în care locuia și victima. Inculpata cunoștea faptul că femeia locuia singură și avea bani în apartament. Astfel, împreună cu concubinul său, cei doi au decis să o deposedeze de banii și bunurile pe care le vor găsi în locuință.

Inculpatul și-a recunoscut integral vina, în timp ce inculpata și-a recunoscut vina parțial.

Potrivit prevederilor Codului penal, fapta incriminată inculpaților se sancționează cu până la 20 de ani de închisoare sau detențiune pe viață”, notează PG.