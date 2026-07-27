„7 ani am plâns”. Mărturia unei femei care și-a refăcut viața după o schemă piramidală

O ofertă care promitea câștiguri rapide, primită în perioada concediului de maternitate, avea să îi schimbe viața. Alina, invitata podcastului „Monolog”, a povestit cum a fost atrasă într-o organizație de tip piramidă, unde a pierdut bani, timp și ani întregi de liniște sufletească. La mai bine de un deceniu de atunci, femeia spune că încă există un dosar penal pe marginea cazului și speră ca experiența sa să îi ajute pe alții să nu cadă în aceeași capcană.

Alina povestește că, la început, totul părea o oportunitate de dezvoltare financiară. Oamenii din organizație promiteau independență financiară și venituri consistente, însă realitatea s-a dovedit cu totul alta.

„A fost, într-adevăr, o lecție de viață foarte, foarte bună pentru mine. Niciodată nu o să mai cred astfel de scheme care îți promit că poți face bani ușor”, spune ea.

Dosarul încă nu s-a încheiat

Deși au trecut peste zece ani de la acele evenimente, Alina afirmă că a fost contactată din nou de procurori pentru a depune încă o plângere, semn că ancheta nu s-a încheiat.

„Iarna asta am fost sunată iarăși de procuror. (…) După câte înțeleg, procesul încă merge, dar rezultate nu sunt”, afirmă ea.

Femeia spune că nu mai speră să își recupereze banii pierduți, însă își dorește ca cei responsabili să răspundă pentru faptele lor.

„Plângerea am depus nu ca să mi se întoarcă banii. Banii nu ți-i mai întoarce nimeni. Am făcut-o pentru ca cei vinovați să fie pedepsiți, fiindcă foarte mulți oameni au suferit și au fost afectați atât emoțional, cât și fizic.”

Potrivit acesteia, consecințele au depășit cu mult pierderile financiare. Ea susține că unele familii s-au destrămat, iar alte persoane au rămas marcate ani la rând. În relatarea sa, Alina spune că au existat și cazuri în care oamenii și-au luat viața sau au avut nevoie de ajutor psihologic și psihiatric.

Ani întregi de rușine și vinovăție

Alina recunoaște că una dintre cele mai grele poveri a fost sentimentul de vinovăție față de oamenii pe care i-a convins, la rândul ei, să intre în sistem.

„Mi-era rușine de persoanele pe care le-am înregistrat, de persoanele la care am mers acasă și am făcut prezentări”, mărturisește ea.

Deși astăzi poate vorbi deschis despre experiență, spune că timp de aproximativ șapte ani nu a reușit să depășească trauma.

„Acum vorbesc liber despre asta, dar vreo șapte ani după experiența asta eu chiar plângeam. Mă întrebam cum poți fi atât de prost și cum poți fi convins atât de ușor.”

Ea descrie organizația ca pe un mecanism de manipulare psihologică. „A fost o spălare de minți și de creieri. Altfel nu ai cum să spui. Nu a fost nimic bun acolo pentru noi, oamenii de jos. Pentru cei de sus poate au fost doar banii.”

Și-a plătit toate datoriile prin muncă

După ce a ieșit din schemă, Alina și soțul ei au muncit intens pentru a achita datoriile acumulate. Ea a revenit la activitatea de make-up și coafură, iar soțul său lucra ca fotograf.

„Am lucrat câteva luni foarte intens, am strâns banii și i-am întors persoanelor de la care mă împrumutasem”, spune ea.

Ulterior, și-a continuat dezvoltarea profesională, și-a închiriat un studio, iar mai târziu și-a deschis propriul salon de înfrumusețare.

„Planurile mele le-am realizat doar prin muncă proprie și intensă, nu prin planuri care îți promit bani ușor”, afirmă Alina.

„Bani fac doar cei de sus”

În opinia sa, esența unei piramide financiare este că doar organizatorii și persoanele aflate în vârful structurii obțin câștiguri reale.

„Într-o piramidă financiară bani fac doar cei de sus. Cei de jos nu câștigă bani. Poate recuperează câțiva lei, dar adevărații bani îi fac doar cei din vârf”, spune ea.

Alina povestește că participanții erau încurajați să recruteze permanent oameni noi și să creadă că succesul este la doar câteva înscrieri distanță. Totodată, liderii afișau mașini, apartamente și conturi bancare impresionante pentru a convinge noii membri că modelul funcționează.

„De foarte multe ori mașinile erau închiriate, apartamentele la fel. Noi asta am aflat mai târziu”, afirmă invitata.

Cum pot fi recunoscute schemele

În finalul mărturiei sale, Alina enumeră câteva aspecte care ar trebui să ridice semne de întrebare: promisiunea unor câștiguri rapide, presiunea de a nu discuta cu alte persoane despre ofertă și accentul pus pe recrutarea continuă a unor noi membri.

„Dacă cineva vă spune să nu vorbiți cu nimeni despre ofertă, fiindcă este un secret, acesta este un semnal de alarmă”, avertizează ea.

Femeia îi îndeamnă pe oameni să ceară întotdeauna și alte opinii înainte de a investi bani și să nu creadă în promisiuni de îmbogățire peste noapte.

„Nu puneți botul la trainingurile motivaționale și la promisiunile că mâine veți avea bani, mașini și case de lux. Asta nu există. Pentru asta trebuie să muncești foarte mult.”

Ea atrage atenția că victime ale escrocheriilor pot deveni oameni de toate vârstele și îi îndeamnă pe cei tineri să discute cu părinții și bunicii despre riscurile fraudelor financiare și ale apelurilor telefonice înșelătoare.

La final, Alina a prezentat scuze persoanelor pe care le-a convins, fără să își dea seama, să intre în sistem.

„Vreau să cer scuze tuturor persoanelor pe care le-am înregistrat sau am încercat să le conving. N-am făcut-o conștient. Eram cu toții foarte bine prelucrați.”

Astăzi, spune ea, povestește deschis despre ceea ce a trăit dintr-un singur motiv: ca experiența sa să îi ajute pe alții să recunoască din timp o înșelătorie și să nu treacă prin aceeași traumă.

Istoria integrală a Alinei o puteți urmări mai jos: