Serviciul Vamal: Declarația călătorului poate fi completată online

Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la trecerea frontierei pot depune declarația vamală în format electronic înainte de a ajunge în postul vamal, anunță Serviciul Vamal.

Potrivit instituției, declarația poate fi completată online, de la distanță, prin intermediul platformei dedicate. După completarea și transmiterea formularului, sistemul atribuie un număr unic al declarației.

La traversarea frontierei, călătorii trebuie doar să prezinte funcționarului vamal numărul atribuit declarației electronice, pentru continuarea procedurilor de control.

Reprezentanții Serviciului Vamal susțin că noua opțiune are scopul de a simplifica formalitățile vamale și de a reduce timpul necesar la punctele de trecere a frontierei, oferind o soluție rapidă și accesibilă pentru persoanele care au obligația de a declara bunurile transportate.